Метро в Харкові: чи відкриють станції "Одеську" та "Державінську" у 2026 році

Метро в Харкові. Фото: Новини.LIVE.

Попри війну у Харкові продовжують розбудовувати метрополітен. Проте цього року не вдасться відкрити нові станції — "Одеську" та "Державінську".

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов під час зустрічі з молоддю, передає Новини.LIVE.

Коли в Харкові відкриють нові станції метро

За словами міського голови через війну проєкт продовження Олексіївської лінії метрополітену довелося змінити і відтермінувати його реалізацію. Проте виділені кошти залишились зарезервованими за Харковом.

"Ще до початку повномасштабного вторгнення Харків підписав угоди з ЄБРР і ЄІБ щодо залучення кредитного фінансування 320 млн євро на продовження Олексіївської лінії. Проєкт передбачав будівництво двох станцій метро, нового електродепо та закупівлю рухомого складу", — йдеться в повідомленні.

Терехов розповів, що через війну довелося відкласти будівництво станцій "Одеської" та "Державінської". Він додав, що вже після початку війни довелося змінити проєкт розбудови підземки.

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Зокрема, спочатку планують звести підземне електродепо, розраховане на 100 вагонів. Без нового депо в метрополітені станеться колапс.

Терехов додав, що нині завершуються тендерні процедури із закупівлі сучасних потягів. Оновлення рухомого складу дозволить скоротити споживання електроенергії на 30%.

Раніше Новини.LIVE розповідали, де в Харкові розташована найглибша станція метрополітену. Її глибина складає 35 метрів. Ескалатор на станції нараховує 365 сходів.

Також Новини.LIVE писали, за яким графіком працює харківська підземка в серпні 2026 року. Вона відкриває свої двері щодня із з 5:30. Інтервал руху потягів залежить від дня тижня та часу.