Секретный лайфхак: как без доплат пользоваться Wi-Fi в любом аэропорту мира

Бесплатный Wi-Fi в аэропорту. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

По прибытии в новую страну многие путешественники чувствуют себя неуверенно. Однако доступ к интернету значительно упрощает общение: путешественники могут свободно пользоваться переводчиками и другими полезными приложениями. Мало кто знает, но воспользоваться бесплатным Wi-Fi можно в любом аэропорту мира.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

Как пользоваться бесплатным Wi-Fi в любом аэропорту

Абсолютно каждый может без каких-либо доплат подключиться к закрытой сети во всех аэропортах. Чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно ввести в поисковую строку Google на английском языке "wireless password wifi airport" и выбрать первую ссылку.

Перед пользователем откроется карта со всеми аэропортами мира. Выберите тот, в котором вы находитесь или через который планируете свой маршрут. При нажатии на иконку появится информация с паролем к сети Wi-Fi.

Пароль к Wi-Fi в аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Фото: скриншот

Однако стоит учесть, что в новой стране до покупки SIM-карты у вас не будет доступа к интернету. Если вы часто путешествуете по миру и не планируете дополнительно тратиться на связь — лучше заранее сохраните пароль от аэропорта нужной страны.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Emirates оснастит места в экономклассе уникальными подголовниками. Они способны поддерживать голову пассажира с помощью спинки и гибких крыльев с обеих сторон, предотвращая её покачивание из стороны в сторону. Такой фишки нет ни у одной другой авиакомпании.

Также Новини.LIVE писали, что Международный совет аэропортов (ACI World) обнародовал рейтинг самых загруженных аэропортов Европы. Лидер рейтинга обслужил за 2025 год 84,48 млн пассажиров. Список возглавила страна, не входящая в Евросоюз.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в лондонском аэропорту "Гатвик" хотят существенно упростить жизнь пассажирам. Там их автомобили будут перепарковывать роботизированные системы. Нововведение может заработать уже в августе.