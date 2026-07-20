Украинцам придется платить больше за поездки на Kyiv City Express: новые тарифы

Салон поезда Kyiv City Express. Фото: Укрзализныця. Коллаж: Новини.LIVE

С 22 июля подорожает проезд в Kyiv City Express. Киевлянам и гостям столицы придется платить вдвое больше. В то же время для пассажиров, регулярно пользующихся городской электричкой Укрзализныци, будут введены проездные.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, передает Новини.LIVE.

Подорожает проезд в Kyiv City Express

Перевозчик сообщил, что стоимость разового проезда в Kyiv City Express будет приведена в соответствие с тарифами на проезд в общественном транспорте Киева. Однако для тех, кто часто пользуется электричкой, будут введены проездные.

"Ежедневно Киевская кольцевая электричка помогает десяткам тысяч киевлян быстро добираться на работу, учебу или домой, особенно когда город страдает от пробок. Впрочем, содержание и ремонт поездов, обеспечение их работы и оплата электроэнергии становятся все дороже. Доходов от продажи билетов уже недостаточно, чтобы покрывать эти расходы", — говорится в сообщении.

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Там добавили, что из-за того, что Киев не компенсирует Укрзализныце расходы на перевозку льготников, задолженность по состоянию на начало 2026 года составила 10 млн грн.

В Укрзализныце подчеркнули, что в отличие от общественного транспорта, где стоимость проезда выросла почти в четыре раза, пассажирам Киевской кольцевой электрички придется платить лишь вдвое больше.

С среды, 22 июля, билет Kyiv City Express будет стоить:

• 30 грн — в приложениях Укрзализныци и "Киев Цифровой";

• 34,20 грн — при оплате через валидаторы или терминалы самообслуживания "Киев Цифровой";

• 36,70 грн — в терминалах самообслуживания "Укрзализныци";

• 37 грн — в кассах или непосредственно у разъездного кассира в вагоне.

В Укрзализныце заверили, что все льготы будут сохранены. В частности, студенты смогут покупать билеты со скидкой в приложении «Укрзализныци», а ветераны и пенсионеры — так же оформлять бесплатные проездные документы в кассах.

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Также Новини.LIVE писали, за что могут оштрафовать в поезде Укрзализныци. Даже если билет стоит 200 гривен, нарушителю придется заплатить до 2 000 гривен. В частности, наказывается умышленное повреждение имущества железной дороги.