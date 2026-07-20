Українцям доведеться платити більше за поїздки в Kyiv City Express: нові тарифи

Проїзд в Kyiv City Express. Фото: Укрзалізниця. Колаж: Новини.LIVE

З 22 липня здорожчає проїзд в Kyiv City Express. Киянам та гостям столиці доведеться платити удвічі більше. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міською електричкою Укрзалізниці, буде запроваджено проїзні.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

Здорожчає проїзд в Kyiv City Express

Перевізник повідомив, що вартість разового проїзду в Kyiv City Express буде приведено у відповідність до тарифів на проїзд у громадському транспорті Києва. Проте будуть запроваджені проїзні для тих, хто часто пересувається електричкою.

"Щодня Київська кільцева електричка допомагає десяткам тисяч киян швидко діставатися на роботу, навчання чи додому, особливо коли місто потерпає від заторів. Втім, утримувати й ремонтувати поїзди, забезпечувати їхню роботу та оплачувати електроенергію стає дедалі дорожче. Доходів від продажу квитків уже недостатньо, щоб покривати ці витрати", — йдеться в повідомленні.

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Там додали, що через те, що Київ не компенсує Укрзалізниці витрати на перевезення пільгових категорій пасажирів, борги саном на початок 2026 року склали 10 млн грн.

В Укрзалізниці підкреслили, що на відміну від громадського транспорту, де вартість проїзду зросла майже в чотири рази, пасажирам Київської кільцевої електрички доведеться платити лише вдвічі більше.

Із середи, 22 липня, квиток Kyiv City Express буде коштувати:

• 30 грн — у застосунках Укрзалізниці та "Київ Цифровий";

• 34,20 грн — при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування Київ Цифровий;

• 36,70 грн — у терміналах самообслуговування Укрзалізниці;

• 37 грн — у касах або безпосередньо у роз'їзного касира у вагоні.

В Укрзалізниці запевнили, що буде збережено усі пільги. Зокрема, студенти зможуть купуватимуть квитки зі знижкою в застосунку Укрзалізниці, а ветерани та пенсіонери — так само оформити безкоштовні проїзні документи в касах.

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