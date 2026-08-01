Региональные поезда везут воздух: почему Укрзализныця теряет пассажиров

Мужчина и женщина стоят спиной к вагону поезда. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Украинцы, которые ежедневно добираются на работу на пригородных электричках, столкнулись с неожиданной проблемой. Часть рейсов отменили, а на замену пришли региональные поезда с гораздо более высокими ценами. При этом новые рейсы часто курсируют практически пустыми.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в ответе на посты пользователей в Threads, передают Новини.LIVE.

В чем суть проблемы

Жители Ирпеня пожаловались, что утром невозможно доехать без пересадок, поскольку отменили утреннюю электричку. Это именно тот рейс, которым пользовались пассажиры, чтобы добраться до Киева без лишних остановок. Аналогичная ситуация и с рейсами в обратном направлении. Интервал между электричками увеличился почти до двух часов. Вагоны настолько переполнены, что люди едут, стоя вплотную друг к другу.

Пост пользователя социальной сети Threads. Фото: скриншот.

Пост пользователя социальной сети Threads. Фото: скриншот.

Почему стоимость проезда выросла

Укрзализныця пытается выйти из убытков по пригородным перевозкам, заменяя электрички региональными поездами. Это позволяет устанавливать более высокие тарифы. Однако ценообразование для этих поездов построено по принципу дальнего сообщения. Чем длиннее поездка — тем дешевле километр пути. Для коротких пригородных маршрутов это работает наоборот и отпугивает пассажиров.

Пустые вагоны вместо пассажиропотока

По словам обозревателя железнодорожной инфраструктуры Олега Васильева, из-за таких нововведений новые маршруты в Киевской области курсируют практически пустыми. Несмотря даже на то, что столичный регион генерирует один из крупнейших пассажиропотоков страны. Многие места остаются свободными.

Еще одна проблема — количество остановок. Региональный поезд теряет свою суть, если не останавливается там, где есть реальный спрос.

Например, новый поезд по маршруту "Киев — Коростень" не делает остановку на платформе Борщаговка, где традиционно наблюдается значительный пассажиропоток. А поезд "Хмельницкий — Киев" вообще останавливается только в Виннице, Калиновке, Козятине и Фастове. По такому расписанию это фактически поезд класса "Интерсити", а не региональный.

Что ответила Укрзализныця

В компании объясняют ситуацию хронической убыточностью пригородных перевозок. Причина — общины не полностью возмещают стоимость перевозок льготных категорий пассажиров, а значительная часть пассажиров вообще ездит без билетов или отказывается платить за проезд. Из-за этого компания вынуждена искать решения, которые позволяют хотя бы частично сократить убытки, сохраняя движение на маршрутах, где оно необходимо людям. В Укрзализныце подчеркнули, что неоднократно просили пассажиров оплачивать проезд, но ситуация не улучшилась, и решение об изменениях было нелегким, но уже принято.

Что говорят эксперты и пассажиры

По словам Васильева, проблема не столько в самой идее заменить убыточные электрички региональными поездами, сколько в ошибочном подходе к ценообразованию и планированию маршрутов. Если Укрзализныця пересмотрит тарифы на коротких дистанциях и вернет логичные остановки там, где есть реальный спрос, это может привлечь больше платежеспособных пассажиров, а не оттолкнуть их.

Комментарии под заявлением компании в соцсетях свидетельствуют о неоднозначном настроении украинцев.

Комментарии пользователей социальной сети Threads. Фото: скриншот.

Недавно Новини.LIVE предупреждали о возможных последствиях убытков Укрзализныци для пассажиров пригородных поездов. По оценкам экспертов, только трое из десяти имеют билет. Проблема также заключается в четкой валидации пассажиров.

Также Новини.LIVE рассказывали, можно ли ехать без бумажного билета, приобретенного в кассе вокзала. При таком варианте билет не загружается в приложение "Укрзализныця". Даже при наличии фотографии проездного документа на телефоне вам могут отказать в перевозке.