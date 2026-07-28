Електрички збиткові для Укрзалізниці: проблеми валідації пасажирів

Залізна дорога, перон, жінка з дитиною дивиться у вікно потягу. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Приміські залізничні перевезення в Україні опинилися у збитках через повну відсутність фіксації пасажиропотоку. За оцінками експертів, лише троє з десяти пасажирів електричок купують квитки або пред'являють пільгові документи, тоді як решта сім їдуть повністю "невидимими" для системи. Це позбавляє перевізника реальної картини попиту, спровокувавши скасування популярних рейсів та конфлікти з місцевими громадами.

Про це повідомляє delo.ua, передають Новини.LIVE.

Чому система контролю не працює

Експерти виділяють три причини, через які залізниця втрачає контроль над пасажирами:

На багатьох ключових станціях вже давно встановлено турнікети. Проте вони фактично вимкнені через брак коштів на обслуговування та відсутність плану експлуатації. Бригад перевірників фізично не вистачає. Пасажири нерідко розраховуються з контролерами "на місці" без видачі чека.

Причини та наслідки для пасажирів

Нездатність порахувати людей створює ланцюгову реакцію проблем. Залізниця виставляє місцевим громадам рахунки за перевезення пільгових категорій громадян, використовуючи так звані розрахункові моделі. Оскільки точних даних немає, громади відмовляються платити за розрахунками і повертають лише маленьку частку від виставленого чека.

Вагомою причиною також є скасування низки рейсів. Не бачачи реального попиту, Укрзалізниця вважає напрямки "порожніми". Через це скасовуються популярні маршрути, а у пікові години на лінії виходять занадто короткі потяги.

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Через великі збитки, залізничний напрямок не матиме шансів на закупівлю нового поїздів або проведення капітального ремонту.

Що необхідно змінити

За словами фахівців, єдиним виходом із ситуації є запровадження обов'язкової валідації кожної поїздки для всіх без винятку.

Водночас експерти зазначають, що оцінка у "дві третини безквиткових" наразі є лише експертною гіпотезою. Щоб отримати точну картину, країні необхідні масштабні соціологічні та транспортні дослідження пасажиропотоків.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як встигнути придбати квитки на потяг у період літніх відпусток. Укрзалізниця зазначає, що бронювання квитків найкраще здійснювати зранку. Продаж на рейси УЗ відкривається щоденно о 8 та о 9 годині ранку.

Також Новини.LIVE повідомляли, чи можливо відновити паперовий квиток на поїзд, якщо його забули. Якщо квиток купується в касі вокзалу, то він не підтягується до мобільного застосунку "Укрзалізниця". Наявність фото квитка на телефоні при відсутності паперового не дає право пасажирам на перевезення.