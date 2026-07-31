Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Поездка QR-билет с пересадками: в Киеве появится более удобный способ оплаты проезда

QR-билет с пересадками: в Киеве появится более удобный способ оплаты проезда

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 17:30
В Киеве вводится новый способ оплаты проезда в метро и других видах общественного транспорта: что изменится с 1 августа
Автобус, девушка с сумкой возле вагона метро. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Сколько раз приходилось платить дважды — за метро и сразу за автобус. Хотя это, по сути, одна поездка через весь город. С 1 августа в Киеве эту проблему решат. Новый пересадочный QR-билет позволит бесплатно пересаживаться между различными видами транспорта в течение полутора часов.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передают Новини.LIVE.

Как это работает

Новый билет можно будет купить в приложении "Київ Цифровий" или на терминалах, расположенных на станциях киевского метрополитена или городской электрички. Стоит он 60 гривен.

Сразу после оплаты у вас есть целых 90 минут, в течение которых можно пересаживаться между метро, автобусом, троллейбусом, трамваем или фуникулером сколько угодно раз. И при этом платить за пересадки больше не нужно. Достаточно просто показывать тот же QR-код при каждой пересадке.

Сам билет хранится в приложении 15 дней. После покупки время не "сгорает" сразу. Отсчет 90 минут начнется только тогда, когда вы воспользуетесь билетом и активируете его.

Читайте также:

Как купить билет в приложении "Київ Цифровий"

Для этого необходимо выполнить всего два действия:

  1. Зайти в приложение "Київ Цифровий" в раздел покупки QR-билетов.
  2. Выбрать категорию "Городской транспорт" и тип «Пересадочный».

Если в транспорте будут проверять билеты — просто покажите контролеру свой QR-код. Он сразу увидит все ваши пересадки за последние 90 минут. Соответственно, дополнительно ничего подтверждать не нужно.

Что стоит знать

Есть один важный нюанс. В отличие от обычных одноразовых QR-билетов, пересадочный билет нельзя передать другому человеку. Он привязан именно к вам из-за особенностей системы многократных пересадок.

Также стоит понимать, что запуск нового билета не меняет действующих цен на обычные QR-билеты. Скидки, как и раньше, действуют только при пополнении транспортной карты или покупке проездных. Цена же на QR-билеты остается фиксированной.

Зачем это ввели

По словам экспертов, пересадочные билеты — это стандартная практика во многих европейских столицах. Киев ориентируется именно на такой опыт прогрессивных городов. Цель внедрения такого QR-билета проста — сделать ежедневные поездки по городу проще и удобнее для киевлян.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что на ещё одном виде транспорта в Киеве вырастет стоимость проезда. Речь идёт об обычных маршрутках, которыми киевляне тоже часто пользуются. Главной причиной роста цен на проезд является дефицит кадров и дорогостоящее топливо.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что Укрзализныця получила новые пассажирские поезда. Они будут курсировать по популярным международным маршрутам Холм—Киев и Холм—Днепр. С 2026 года Укрзализныця обновила уже 21 вагон.

КГГА Киев цифровой метрополитен
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации