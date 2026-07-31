В Киеве вводится новый способ оплаты проезда в метро и других видах общественного транспорта: что изменится с 1 августа

Автобус, девушка с сумкой возле вагона метро. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Сколько раз приходилось платить дважды — за метро и сразу за автобус. Хотя это, по сути, одна поездка через весь город. С 1 августа в Киеве эту проблему решат. Новый пересадочный QR-билет позволит бесплатно пересаживаться между различными видами транспорта в течение полутора часов.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передают Новини.LIVE.

Как это работает

Новый билет можно будет купить в приложении "Київ Цифровий" или на терминалах, расположенных на станциях киевского метрополитена или городской электрички. Стоит он 60 гривен.

Сразу после оплаты у вас есть целых 90 минут, в течение которых можно пересаживаться между метро, автобусом, троллейбусом, трамваем или фуникулером сколько угодно раз. И при этом платить за пересадки больше не нужно. Достаточно просто показывать тот же QR-код при каждой пересадке.

Сам билет хранится в приложении 15 дней. После покупки время не "сгорает" сразу. Отсчет 90 минут начнется только тогда, когда вы воспользуетесь билетом и активируете его.

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Как купить билет в приложении "Київ Цифровий"

Для этого необходимо выполнить всего два действия:

Зайти в приложение "Київ Цифровий" в раздел покупки QR-билетов. Выбрать категорию "Городской транспорт" и тип «Пересадочный».

Если в транспорте будут проверять билеты — просто покажите контролеру свой QR-код. Он сразу увидит все ваши пересадки за последние 90 минут. Соответственно, дополнительно ничего подтверждать не нужно.

Что стоит знать

Есть один важный нюанс. В отличие от обычных одноразовых QR-билетов, пересадочный билет нельзя передать другому человеку. Он привязан именно к вам из-за особенностей системы многократных пересадок.

Также стоит понимать, что запуск нового билета не меняет действующих цен на обычные QR-билеты. Скидки, как и раньше, действуют только при пополнении транспортной карты или покупке проездных. Цена же на QR-билеты остается фиксированной.

Зачем это ввели

По словам экспертов, пересадочные билеты — это стандартная практика во многих европейских столицах. Киев ориентируется именно на такой опыт прогрессивных городов. Цель внедрения такого QR-билета проста — сделать ежедневные поездки по городу проще и удобнее для киевлян.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что на ещё одном виде транспорта в Киеве вырастет стоимость проезда. Речь идёт об обычных маршрутках, которыми киевляне тоже часто пользуются. Главной причиной роста цен на проезд является дефицит кадров и дорогостоящее топливо.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что Укрзализныця получила новые пассажирские поезда. Они будут курсировать по популярным международным маршрутам Холм—Киев и Холм—Днепр. С 2026 года Укрзализныця обновила уже 21 вагон.