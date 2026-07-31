У Києві вводять новий спосіб оплати метро та іншого громадського транспорту: що зміниться з 1 серпня

Автобус, дівчина з сумкою біля вагону метро. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Скільки разів доводилося платити двічі — за метро й одразу за автобус. Хоча це, по суті, одна поїздка через усе місто. З 1 серпня в Києві цю проблему вирішать. Новий пересадковий QR-квиток дозволить безкоштовно пересідати між різними видами транспорту протягом півтори години.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передають Новини.LIVE.

Як це працює

Новий квиток можна буде купити в застосунку "Київ Цифровий" або на терміналах, що розташовані на станціях київського метрополітену або міської електрички. Коштує він 60 гривень.

Одразу після оплати у вас є цілих 90 хвилин, протягом яких можна пересідати між метро, автобусом, тролейбусом, трамваєм чи фунікулером скільки завгодно разів. І при цьому платити за пересадки більше не треба. Достатньо просто показувати той самий QR-код при кожній пересадці.

Сам квиток зберігається в застосунку 15 днів. Після покупки час не "згорає" одразу. Відлік 90 хвилин розпочнеться лише тоді, коли ви скористаєтесь його активуєте.

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Як купити квиток в додатку "Київ Цифровий"

Для цього необхідно здійснити лише дві дії:

Зайти в застосунок "Київ Цифровий" в розділ покупки QR-квитків. Обрати категорію "Міський транспорт" і тип "Пересадковий".

Якщо в транспорті перевірятимуть квитки — просто покажіть контролеру свій QR-код. Він одразу побачить усі ваші пересадки за останні 90 хвилин. Відповідно, додатково нічого підтверджувати не потрібно.

Що варто знати

Є один важливий нюанс. На відміну від звичайних одноразових QR-квитків, пересадковий не можна передати іншій людині. Він прив'язаний саме до вас через особливості системи багаторазових пересадок.

Також варто розуміти, що запуск нового квитка не змінює діючих цін на звичайні QR-квитки. Знижки, як і раніше, діють лише при поповненні транспортної карти чи купівлі проїзних. Ціна ж на QR-квитки залишається фіксованою.

Навіщо це запровадили

За словами експертів, пересадкові квитки — це стандартна практика в багатьох європейських столицях. Київ орієнтується саме на такий досвід прогресивних міст. Мета впровадження такого QR-квитка проста — зробити щоденні поїздки містом простішими та зручнішими для киян.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що на ще один транспорт в Києві зросте вартість проїзду. Йдеться про звичайні маршрутки, якими кияни теж часто користуються. Головною причиною росту цін на проїзд є дефіцит кадрів та дороговартісне пальне.

Крім того, Новини.LIVE розповідали, що Укрзалізниця отримали нові пасажирські поїзди. Курсуватимуть вони популярним міжнародним сполученням Холм—Київ та Холм—Дніпро. З 2026 року УЗ оновила вже 21 вагон.