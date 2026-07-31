Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Поїздка QR-квиток з пересадками: у Києві з'явиться зручніший спосіб оплати проїзду

QR-квиток з пересадками: у Києві з'явиться зручніший спосіб оплати проїзду

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 17:30
У Києві вводять новий спосіб оплати метро та іншого громадського транспорту: що зміниться з 1 серпня
Автобус, дівчина з сумкою біля вагону метро. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Скільки разів доводилося платити двічі — за метро й одразу за автобус. Хоча це, по суті, одна поїздка через усе місто. З 1 серпня в Києві цю проблему вирішать. Новий пересадковий QR-квиток дозволить безкоштовно пересідати між різними видами транспорту протягом півтори години.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передають Новини.LIVE.

Як це працює

Новий квиток можна буде купити в застосунку "Київ Цифровий" або на терміналах, що розташовані на станціях київського метрополітену або міської електрички. Коштує він 60 гривень.

Одразу після оплати у вас є цілих 90 хвилин, протягом яких можна пересідати між метро, автобусом, тролейбусом, трамваєм чи фунікулером скільки завгодно разів. І при цьому платити за пересадки більше не треба. Достатньо просто показувати той самий QR-код при кожній пересадці.

Сам квиток зберігається в застосунку 15 днів. Після покупки час не "згорає" одразу. Відлік 90 хвилин розпочнеться лише тоді, коли ви скористаєтесь його активуєте.

Читайте також:

Як купити квиток в додатку "Київ Цифровий"

Для цього необхідно здійснити лише дві дії:

  1. Зайти в застосунок "Київ Цифровий" в розділ покупки QR-квитків.
  2. Обрати категорію "Міський транспорт" і тип "Пересадковий".

Якщо в транспорті перевірятимуть квитки — просто покажіть контролеру свій QR-код. Він одразу побачить усі ваші пересадки за останні 90 хвилин. Відповідно, додатково нічого підтверджувати не потрібно.

Що варто знати 

Є один важливий нюанс. На відміну від звичайних одноразових QR-квитків, пересадковий не можна передати іншій людині. Він прив'язаний саме до вас через особливості системи багаторазових пересадок.

Також варто розуміти, що запуск нового квитка не змінює діючих цін на звичайні QR-квитки. Знижки, як і раніше, діють лише при поповненні транспортної карти чи купівлі проїзних. Ціна ж на QR-квитки залишається фіксованою.

Навіщо це запровадили

За словами експертів, пересадкові квитки — це стандартна практика в багатьох європейських столицях. Київ орієнтується саме на такий досвід прогресивних міст. Мета впровадження такого QR-квитка проста — зробити щоденні поїздки містом простішими та зручнішими для киян.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що на ще один транспорт в Києві зросте вартість проїзду. Йдеться про звичайні маршрутки, якими кияни теж часто користуються. Головною причиною росту цін на проїзд є дефіцит кадрів та дороговартісне пальне. 

Крім того, Новини.LIVE розповідали, що Укрзалізниця отримали нові пасажирські поїзди. Курсуватимуть вони популярним міжнародним сполученням Холм—Київ та Холм—Дніпро. З 2026 року УЗ оновила вже 21 вагон.

КМДА Київ цифровий метрополітен
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації