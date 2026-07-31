Проїзд у маршрутках Києва подорожчає з 1 серпня: нові тарифи та причини

Готівка на столі, дівчина зупиняє маршрутку. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ще одне подорожчання для киян — цього разу в маршрутках. З 1 серпня вартість проїзду зросте до 25 гривень на більшості маршрутів. Причина не лише в пальному, яке дорожчає майже щодня.

Про це повідомив керівник Асоціації перевізників Києва та Київщини Ігор Мойсеєнко в коментарі РБК-Україна, передають Новини.LIVE.

Скільки коштуватиме поїздка

Маршрути, де зараз проїзд коштує 20 гривень, з 1 серпня подорожчають до 25 гривень. А там, де був тариф 10 гривень, пасажири платитимуть вже 20 гривень.

Остаточне рішення про нові тарифи ухвалили 30 липня, і за словами експерта, більшість приватних перевізників перейде на них уже з наступного тижня.

Чому подорожчав проїзд

Головна причина — пальне, яке дорожчає майже щодня. У Києві не вистачає водіїв. За словами експерта, майже не залишилося маршрутів, де не відчувають дефіцит кадрів. Ситуацію ускладнили зміни в законодавстві з 1 червня, які зробили складнішим бронювання водіїв від мобілізації.

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До того ж частина водіїв відмовляється працювати на маршрутах через блокпости. Все через ризики затримок та труднощі з проїздом.

Додатково зросла собівартість перевезень через подорожчання запчастин і мастильних матеріалів. Це наслідок зростання курсу долара. Усі ці фактори разом і змусили перевізників переглянути тарифи.

Що вже подорожчало раніше

Це не перше підвищення цін на транспорт у Києві цього літа. З 15 липня вже зросла вартість проїзду в комунальному транспорті: метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і фунікулері тепер поїздка коштує 30 гривень. Квитки, куплені за старим тарифом у 8 гривень, можна використати до середини вересня. Усі чинні пільги на проїзд залишилися без змін.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як безквиткові пасажири лишають інших можливості користування зручними електричками. Приміські поїзди зараз у збитках через відсутню можливість валідації пасажирів. За словами експертів, лише троє з десяти пасажирів мають квиток.

Також Новини.LIVE повідомляли, як дістатись автобусом до Варшави за 499 гривень. Пасажири, що найближчим часом планують подорожі до сусідньої Польщі, мають можливість скористатись суттєвою знижкою в додатку Uklon на нову послугу Uklon Travel Bus. Зекономити можна як на подорожах по Україні, так і на міжнародному рейсі.