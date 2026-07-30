Нові позначки в метро Берліна: як зміни вплинуть на пасажирів

Метро Берліна. Фото: Tripadvisor, BVG. Колаж: Новини.LIVE

В метрополітені столиці Німеччини Берліні з'являться нові позначки. Берлінська компанія з управління громадським транспортом BVG проводить тестування зон, позначених рожевим кольором.

Про це повідомляє Railway Pro, передає Новини.LIVE.

Рожеві позначки в метро Берліна

Зазначається, що зони, позначені рожевим кольором, будуть розміщені навколо стовпів екстреної допомоги та інформаційних стовпів на станціях метро. Вони виділені яскравим кольором, щоб їх було легше помітити навіть на переповнених станціях.

Проєкт "Pink*Zone" має на меті надати пасажирам можливість миттєво визначати місця, звідки вони можуть викликати допомогу та зв’язатися із центром безпеки.

Перші рожеві позначки вже було розміщено на станціях "Александерплац", "Курфюрстенштрассе" та "Бріц-Зюд". Згодом вони з'являться на станціях "Вальтер-Шрайбер-Плац" та "Ослоер-Штрассе".

Читайте також:

Система екстреної допомоги в метро Берліна. Фото: BVG.

Назва PINK є абревіатурою німецького виразу Punkt für Information, Notruf und Kontakt та означає "пункт для отримання інформації, екстреного виклику та зв’язку".

Як працює система екстреної допомоги в метро Берліна

Натискання кнопки екстреного виклику забезпечує пряме з’єднання пасажирів із центром безпеки оператора.

Співробітники BVG можуть побачити людину через відеосистему, оцінити ситуацію та направити групи реагування. За необхідності відеозапис можна зберегти для проведення розслідування.

Раніше Новини.LIVE розповідали, де в Європі доведеться найбільше викласти за проїзний. Зокрема, разові квитки на міський транспорт в Берліні вартують 4 євро, а проїзний близько 114 євро. Найдорожче за поїздки доведеться сплатити у найстарішій підземці світу — 235 євро.

Також Новини.LIVE писали, де в Європі одна поїздка на метро коштує так само, як у Києві — 30 гривень. Підземка нараховує 13 станцій, які будували впродовж 18 років. На проєкт витратили понад три мільярди євро.

Ваша пробная версия Premium закончилась