Метро в Європі: чим унікальна та вражає туристів підземка в Греції

Метро у грецьких Салоніках. Фото: Metros and Rail Videos/YouTube. Колаж: Новини.LIVE

У липні проїзд у метрополітені Києва виріс одразу у майже 4 рази — з 8 до 30 гривень. Користувачі мережі жартували, що за такі кошти їх повинні довозити до роботи потяги із золотом. Таку ж суму пасажирам доводиться сплачувати за проїзд у підземці у грецьких Салоніках.

Про це йдеться на YouTube-каналі Central City, передає Новини.LIVE.

Найдоступніше метро Європи

Метро у Салоніках залишається найдоступнішою підземкою для пасажирів у Європі. Її було відкрито 30 листопада 2024 року.

Метрополітен нараховує 13 станцій, які будували впродовж 18 років. Під час робіт метробудівці постійно знаходили різноманітні артефакти, через які доводилося зупиняти розкопки.

Через тривалий проміжок проведення робіт та інфляцію вартість проєкту постійно доводилося перераховувати. На будівництво підземки в Салоніках витратили понад три мільярди євро.

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Попри це, вартість однієї поїздки вартує 0,60 євро (приблизно 30 грн). Проїзний на місяць обійдеться всього у 16 євро (приблизно 820 грн).

Салоніки — не єдине місто в Греції з підземкою. У 1896 році у Афінах було відкрито перше у країні метро. Станції було відкрито всього на 6 років пізніше за найстаріше лондонське метро світу. До Олімпійських ігор-2004 підземку було розширено ще на 2 лінії.

Раніше Новини.LIVE розповідали, де в Європі доведеться найбільше викласти за проїзний. Зокрема, разові квитки на міський транспорт в Берліні вартують 4 євро, а проїзний близько 114 євро. Найдорожче за поїздки доведеться сплатити у найстарішій підземці світу — 235 євро.

Також Новини.LIVE писали, що пасажири в Києві скаржаться на дивні списання коштів у підземці. Зокрема, стягується замість 30 — 38 гривень. Частина користувачів припустила, що 8 гривень було знято за одну з минулих поїздок та порекомендували звернутися до працівників метрополітену.