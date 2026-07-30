Новые станции в берлинском метро: как эти изменения повлияют на пассажиров

Метро Берлина. Фото: Tripadvisor, BVG. Коллаж: Новини.LIVE

В метрополитене столицы Германии Берлина появятся новые обозначения. Берлинская компания по управлению общественным транспортом BVG проводит тестирование зон, обозначенных розовым цветом.

Об этом сообщает Railway Pro, передает Новини.LIVE.

Розовые обозначения в берлинском метро

Отмечается, что зоны, обозначенные розовым цветом, будут размещены вокруг столбов экстренной помощи и информационных столбов на станциях метро. Они выделены ярким цветом, чтобы их было легче заметить даже на переполненных станциях.

Проект "Pink*Zone" призван дать пассажирам возможность мгновенно определять места, откуда они могут вызвать помощь и связаться с центром безопасности.

Первые розовые отметки уже размещены на станциях "Александерплац", "Курфюрстенштрассе" и "Бриц-Зюд". Впоследствии они появятся на станциях "Вальтер-Шрайбер-Плац" и "Ослоер-Штрассе".

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Система экстренной помощи в берлинском метро. Фото: BVG.

Название PINK является аббревиатурой немецкого выражения Punkt für Information, Notruf und Kontakt и означает "пункт для получения информации, экстренного вызова и связи".

Как работает система экстренной помощи в берлинском метро

Нажатие кнопки экстренного вызова обеспечивает прямую связь пассажиров с центром безопасности оператора.

Сотрудники BVG могут увидеть человека через видеосистему, оценить ситуацию и направить группы реагирования. При необходимости видеозапись можно сохранить для проведения расследования.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, где в Европе придется больше всего заплатить за проездной. В частности, разовые билеты на городской транспорт в Берлине стоят 4 евро, а проездной — около 114 евро. Дороже всего за поездки придется заплатить в старейшем метро мира — 235 евро.

Также Новини.LIVE писали, где в Европе одна поездка на метро стоит столько же, сколько в Киеве — 30 гривен. Метрополитен насчитывает 13 станций, которые строились в течение 18 лет. На проект потратили более трех миллиардов евро.

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