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Главная Экономика Поездка УЗ получила новые пассажирские вагоны: где они будут курсировать

УЗ получила новые пассажирские вагоны: где они будут курсировать

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 12:45
УЗ обновила подвижной состав поездов до Холма: когда они станут доступны пассажирам
Пассажиры едут в поезде УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова, УЗ. Коллаж: Новини.LIVE

Несмотря на войну и постоянные атаки, Укрзализныця продолжает обновлять подвижной состав. Перевозчик пополнил свой парк ещё тремя новыми современными вагонами. Они будут курсировать на самых популярных международных рейсах.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram, передает Новини.LIVE.

Новые вагоны УЗ

В компании сообщили, что уже в конце лета украинские семьи будут возвращаться домой в преддверии нового учебного года в новеньких вагонах УЗ.

Они будут курсировать в составе поездов:

  • №24/23 Холм — Киев;
  • №120/119 Холм — Днепр.

Три новых вагона оснащены:

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  • системами кондиционирования, которые работают даже во время длительных остановок;
  • туалетами с пеленальными столиками; многоуровневым освещением;
  • более удобными верхними полками со столиками;
  • индивидуальными розетками;
  • USB-портами для зарядки гаджетов.

В УЗ также позаботились о самых маленьких пассажирах — у проводников можно попросить детские манежи, также доступны шахматные наборы.

Всего с начала 2026 года УЗ обновила 21 вагон, в рамках государственной программы предусмотрена поставка 100 вагонов — купейных, инклюзивных и вагонов нового поколения с увеличенным на 20 лет сроком эксплуатации. Поставки остальных вагонов запланированы до мая 2028 года.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, чем детский вагон Укрзализныци отличается от обычного. Они предназначены для детей в возрасте от 0 до 8 лет и их родителей. На билеты также действуют некоторые льготы.

Кроме того, Новини.LIVE писали, на каких поездах украинцы могут бесплатно путешествовать в августе. Речь идет о программе "3000 км по Украине", действующей на внутренних рейсах в течение года. Больше всего маршрутов доступно в непиковый период — в январе-феврале.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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