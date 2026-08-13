Киевское метро: какая ответственность предусмотрена для тех, кто не уступает место беременным или людям с инвалидностью

Вход в киевское метро. Фото: Новини.LIVE

В каждом вагоне предусмотрены приоритетные места. Они выделены для людей с инвалидностью, пенсионеров и беременных. Однако многих интересует, предусмотрена ли какая-либо ответственность для тех, кто не хочет уступать свое место в поезде киевского метрополитена.

Об этом говорится в общих Правилах пользования метрополитеном, передает Новини.LIVE.

Приоритетные места в киевском метро

Приоритетные места не закреплены, и на них может сидеть любой, если они свободны. Однако если в вагон заходят пассажиры, нуждающиеся в помощи, ситуация меняется.

В частности, в соответствии с нормами действующего украинского законодательства пассажиры обязаны уступать место:

людям с инвалидностью;

ветеранам войны и труда;

пожилым людям;

пассажирам с детьми.

Несмотря на то, что такая обязанность закреплена в законе, за ее нарушение не предусмотрено наказание. То есть пассажир, который не захочет уступить свое место беременной женщине или пенсионеру, не несет административной ответственности. В частности, контролер или сотрудник метрополитена не может наложить штраф на нарушителя.

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Также Новини.LIVE писали, что пассажиры в Киеве жалуются на странные списания средств в метро. В частности, взимается не 30, а 38 гривен. Часть пользователей предположила, что 8 гривен были списаны за одну из прошлых поездок, и посоветовали обратиться к сотрудникам метрополитена.