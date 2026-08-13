Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Поездка Приоритетные места в киевском метро: штрафы для пассажиров

Приоритетные места в киевском метро: штрафы для пассажиров

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 08:35
Киевское метро: какая ответственность предусмотрена для тех, кто не уступает место беременным или людям с инвалидностью
Вход в киевское метро. Фото: Новини.LIVE

В каждом вагоне предусмотрены приоритетные места. Они выделены для людей с инвалидностью, пенсионеров и беременных. Однако многих интересует, предусмотрена ли какая-либо ответственность для тех, кто не хочет уступать свое место в поезде киевского метрополитена.

Об этом говорится в общих Правилах пользования метрополитеном, передает Новини.LIVE.

Приоритетные места в киевском метро

Приоритетные места не закреплены, и на них может сидеть любой, если они свободны. Однако если в вагон заходят пассажиры, нуждающиеся в помощи, ситуация меняется.

В частности, в соответствии с нормами действующего украинского законодательства пассажиры обязаны уступать место:

  • людям с инвалидностью;
  • ветеранам войны и труда;
  • пожилым людям;
  • пассажирам с детьми.

Несмотря на то, что такая обязанность закреплена в законе, за ее нарушение не предусмотрено наказание. То есть пассажир, который не захочет уступить свое место беременной женщине или пенсионеру, не несет административной ответственности. В частности, контролер или сотрудник метрополитена не может наложить штраф на нарушителя.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE рассказывали, с каким чемоданом нельзя спускаться в киевское метро. Небольшую ручную кладь или багаж необходимо перевозить в надежной упаковке. За превышение установленных ограничений пассажиру придется доплачивать.

Также Новини.LIVE писали, что пассажиры в Киеве жалуются на странные списания средств в метро. В частности, взимается не 30, а 38 гривен. Часть пользователей предположила, что 8 гривен были списаны за одну из прошлых поездок, и посоветовали обратиться к сотрудникам метрополитена.

Киев метро транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации