Проезд в киевском метро: кому придется платить вдвое больше в августе

Пассажиры в киевском метро. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE.

Сезон отпусков в самом разгаре, и часть украинцев отправляется на отдых. Однако всегда стоит помнить о комфорте других граждан. В частности, когда речь идет о поездках в метро с габаритным чемоданом.

Об актуальных правилах перевозки багажа в столичной подземке напомнил аккаунт kyivmetrogram в Instagram, передает Новини.LIVE.

С каким чемоданом могут не пустить в метро Киева

В 2026 году без дополнительной оплаты пассажиры могут брать с собой небольшие сумки, рюкзаки и чемоданы. В частности, бесплатно можно перевозить багаж, который не превышает в сумме трех измерений 120 см (длина, ширина, высота), длинные предметы, не превышающие 150 см, а также габаритные вещи диаметром до 10 см и высотой до 100 см.

Однако за багаж больших размеров придется доплатить. В частности, если габариты превышают норму для бесплатной перевозки, но не превышают запрещенную, то такой багаж подлежит оплате в размере установленного тарифа за одну поездку.

Если пассажир имеет право на льготный проезд, он все равно должен отдельно оплатить перевозку своего багажа.

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Стоит помнить, что багаж должен перевозиться в надежной упаковке — чехле, коробке, стретч-пленке, полиэтиленовом пакете и т. п.

Из-за какого чемодана пассажира не пустят в киевское метро

Из-за опасности или дискомфорта для других пассажиров установлены ограничения на крупногабаритные вещи.

В частности, пассажира не пустят в метро с багажом, габариты которого превышают 200 см. Также нельзя ездить в метро с длинномерными предметами, превышающими 220 см, а также с габаритными предметами (рулонами), размеры которых превышают диаметр 15 см и длину 170 см.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что пассажиры в Киеве жалуются на странные списания средств в метро. В частности, взимается вместо 30 — 38 гривен. Часть пользователей предположила, что 8 гривен было списано за одну из прошлых поездок, и посоветовала обратиться к сотрудникам метрополитена.

Также Новини.LIVE писали, где в Харькове находится самая глубокая станция метро. Её глубина составляет 35 метров. Эскалатор на станции насчитывает 365 ступенек.