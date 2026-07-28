Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Поездка Двойная плата: кому из пассажиров придется платить больше в киевском метро

Двойная плата: кому из пассажиров придется платить больше в киевском метро

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 08:35
Проезд в киевском метро: кому придется платить вдвое больше в августе
Пассажиры в киевском метро. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE.

Сезон отпусков в самом разгаре, и часть украинцев отправляется на отдых. Однако всегда стоит помнить о комфорте других граждан. В частности, когда речь идет о поездках в метро с габаритным чемоданом.

Об актуальных правилах перевозки багажа в столичной подземке напомнил аккаунт kyivmetrogram в Instagram, передает Новини.LIVE.

С каким чемоданом могут не пустить в метро Киева

В 2026 году без дополнительной оплаты пассажиры могут брать с собой небольшие сумки, рюкзаки и чемоданы. В частности, бесплатно можно перевозить багаж, который не превышает в сумме трех измерений 120 см (длина, ширина, высота), длинные предметы, не превышающие 150 см, а также габаритные вещи диаметром до 10 см и высотой до 100 см.

Однако за багаж больших размеров придется доплатить. В частности, если габариты превышают норму для бесплатной перевозки, но не превышают запрещенную, то такой багаж подлежит оплате в размере установленного тарифа за одну поездку.

Если пассажир имеет право на льготный проезд, он все равно должен отдельно оплатить перевозку своего багажа.

Читайте также:

Стоит помнить, что багаж должен перевозиться в надежной упаковке — чехле, коробке, стретч-пленке, полиэтиленовом пакете и т. п.

Из-за какого чемодана пассажира не пустят в киевское метро

Из-за опасности или дискомфорта для других пассажиров установлены ограничения на крупногабаритные вещи.

В частности, пассажира не пустят в метро с багажом, габариты которого превышают 200 см. Также нельзя ездить в метро с длинномерными предметами, превышающими 220 см, а также с габаритными предметами (рулонами), размеры которых превышают диаметр 15 см и длину 170 см.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что пассажиры в Киеве жалуются на странные списания средств в метро. В частности, взимается вместо 30 — 38 гривен. Часть пользователей предположила, что 8 гривен было списано за одну из прошлых поездок, и посоветовала обратиться к сотрудникам метрополитена.

Также Новини.LIVE писали, где в Харькове находится самая глубокая станция метро. Её глубина составляет 35 метров. Эскалатор на станции насчитывает 365 ступенек.

Киев метро общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации