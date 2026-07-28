Проїзд у київському метро: кому доведеться платити вдвічі більше у серпні

Пасаижири в метро Києва. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE.

В самому розпалі сезон відпусток і частина українців вирушає на відпочинок. Проте завжди варто пам'ятати про комфорт інших громадян. Зокрема, коли мова йде про поїздки в метрополітені разом із габаритною валізою.

Про актуальні правила перевезення багажу в столичній підземці нагадав kyivmetrogram в Instagram, передає Новини.LIVE.

З якою валізою можуть не пустити в метро Києва

У 2026 році без додаткової оплати пасажири можуть брати з собою невеликі сумки, рюкзаки та валізи. Зокрема, безоплатно можна перевозити багаж, який не перевищує в сумі трьох вимірів 120 см (довжина, ширина, висота), довгомірні предмети, які не перевищують 150 см, а також габаритні речі діаметром до 10 см та до 100 см висоти.

Проте за багаж великих розмірів доведеться доплатити. Зокрема, якщо габарити перевищують норму для безоплатного перевезення, але не перевищують заборонену, то такий багаж підлягає оплаті в розмірі встановленого тарифу на одну поїздку.

Якщо пасажир має право на пільговий проїзд, він все одно має окремо оплатити за перевезення свого багажу.

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Варто пам'ятати, що багаж має перевозитись у надійному пакуванні — чохлі, коробці, стрейч-плівці, поліетиленовому пакеті тощо.

Через яку валізу пасажира не пустять у метро Києва

Через небезпеку або дискомфорт для інших пасажирів встановлено обмеження для великих речей.

Зокрема, пасажира не пустять у підземку із багажем, габарити якого перевищують 200 см. Також не можна їздити в метро з довгомірними предметами, що перевищують 220 см, а також габаритними речами (рулонами), розміри яких перевищують діаметр 15 см та довжину 170 см.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що пасажири в Києві скаржаться на дивні списання коштів у підземці. Зокрема, стягується замість 30 — 38 гривень. Частина користувачів припустила, що 8 гривень було знято за одну з минулих поїздок та порекомендували звернутися до працівників метрополітену.

Також Новини.LIVE писали, де в Харкові розташована найглибша станція метрополітену. Її глибина складає 35 метрів. Ескалатор на станції нараховує 365 сходів.