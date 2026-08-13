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Пріоритетні місця в метро Києва: покарання для пасажирів

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2026 08:35
Метро Києва: яка відповідальність передбачена для тих, хто не поступається сидінням вагітним чи людям з інвалідністю
Вхід у метро Києва. Фото: Новини.LIVE

У кожному вагоні передбачені пріоритетні місця. Вони були виділені для людей з інвалідністю, пенсіонерів чи вагітних. Проте багато кому цікаво, чи передбачена якась відповідальність для тих, хто не хоче уступати своє місце в потягу метрополітену Києва.

Про це зазначається  в загальних Правилах користування метрополітеном, передає Новини.LIVE.

Пріоритетні місця в метрополітені Києва

Пріоритетні місця не закріплені і на них може сидіти кожен, якщо вони вільні. Проте якщо у вагон заходять пасажири, які потребують піклування, ситуація змінюється.

Зокрема, відповідно до норм чинного українського законодавства пасажири зобов'язані поступатися місцем:

  • людям з інвалідністю;
  • ветеранам війни і праці;
  • людям похилого віку;
  • пасажирам із дітьми.

Попри те, що такий обов'язок закріплений у законі, за його порушення не передбачено покарання. Тобто пасажир, який не захоче поступатися своїм місцем вагітній жінці чи пенсіонеру, не несе адміністративну відповідальність. Зокрема, контролер чи працівник підземки не може накласти штраф на порушника.

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Раніше Новини.LIVE розповідали, з якою валізою не можна спускатися у метро Києва. Невелику ручну поклажу чи багаж треба перевозитись у надійному пакуванні. За перевищення встановлених обмежень пасажиру доведеться доплачувати.

Також Новини.LIVE писали, що пасажири в Києві скаржаться на дивні списання коштів у підземці. Зокрема, стягується замість 30 — 38 гривень. Частина користувачів припустила, що 8 гривень було знято за одну з минулих поїздок та порекомендували звернутися до працівників метрополітену.

Київ метро транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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