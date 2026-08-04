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Главная Экономика Поездка Потеряли вещи в поезде УЗ: куда следует обращаться пассажирам

Потеряли вещи в поезде УЗ: куда следует обращаться пассажирам

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 11:35
Путешествие с УЗ: куда обращаться пассажирам, потерявшим свои вещи
Поезд УЗ. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Ежедневно тысячи украинцев путешествуют на поездах Укрзализныци. Пассажиры берут с собой чемоданы, сумки, документы и другие необходимые вещи. Однако с каждым может случиться ситуация, когда после выхода из поезда или с вокзала окажется, что он потерял что-то из своих вещей.

О том, что делать пассажиру поезда, случайно оставившему свои вещи в поезде, говорится в 17-й главе Правил перевозки "Укрзализныци", передает Новини.LIVE.

Что делают с вещью, найденной в поезде

На каждую вещь, найденную на вокзале, в поезде или на путях, составляется специальный акт. В этом документе подробно описывается внешний вид предметов и обстоятельства их нахождения. Акт составляется начальником станции, вокзала или поезда при участии того, кто нашел потерянную вещь.

Найденные вещи передаются в бюро находок, где все данные из документа заносятся в учетную книгу. Сумки и чемоданы опломбируются, на них также ставятся печати. Копию акта также выдают тому, кто нашел эту вещь.

Как найти вещь, потерянную в поезде УЗ

Все найденные вещи передаются в бюро находок. Если вы забыли вещи в поезде, оформите заявление на поиск забытых вещей. В заявлении необходимо обязательно указать дату потери и подробно описать утерянные вещи.

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Пассажир также может обратиться в контакт-центр перевозчика по номеру 0 800 503 111.

Чтобы вернуть свою вещь, владелец должен доказать, что она принадлежит ему. В частности, ему нужно будет не только описать предмет, но и предоставить ключи от замков или перечислить содержимое чемоданов.

При получении вещей владельцу необходимо оплатить услуги перевозчика (хранение, упаковка, перевозка) и заполнить расписку о получении.

Ранее Новини.LIVE показывали, как выглядит инклюзивное купе УЗ. В частности, в нем больше пространства для пассажиров. Также над верхним местом нет третьей полки, что делает поездку еще более комфортной.

Также Новини.LIVE писали, за что могут оштрафовать в поезде Укрзализныци. Даже если билет стоит 200 гривен, нарушителю придется заплатить до 2 000 гривен. В частности, наказывается умышленное повреждение имущества железной дороги.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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