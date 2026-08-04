Подорож з УЗ: куди звертатися пасажирам, які загубили свої речі

Потяг УЗ. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Щодня тисячі українців мандрують потягами Укрзалізниці. Пасажири беруть із собою валізу, сумки, документи чи інше необхідне. Проте з кожним може статися ситуація, коли після виходу з потяга чи вокзалу виявиться, що щось загубив зі своїх речей.

Про те, що робити пасажиру потяга, який випадково залишив свої речі в потязі, зазначається в 17 розділі Правил перевезення Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

Що роблять зі знайденою у потязі річчю

На кожну знайдену на вокзалі, потязі чи колії річ складається спеціальний акт. У цьому документі детально описують зовнішній вигляд предметів та обставини їх знаходження. Акт складає начальник станції вокзалу чи потягу за участю того, хто знайшов загублену річ.

Знайдені речі передаються до бюро знахідок, де всі дані з документу заносяться до облікової книги. Сумки та валізи опломбовуються, на них також ставлять печатки. Копію акту також видають тому, хто знайшов цю річ.

Як знайти загублену в потязі УЗ річ

Всі знайдені речі передають їх у бюро знахідок. Якщо ви забули речі в потягу, оформіть заяву на пошук забутих речей. У заявці необхідно обов'язково вказати дату втрати та детально описати загублені речі.

Читайте також:

Пасажир також може звернутись до контакт-центру перевізника за номером 0 800 503 111.

Щоб отримати свою річ назад, власник має довести, що вона належить йому. Зокрема, йому треба буде не лише описати предмет, а надати ключі від замків чи перелічити вміст валіз.

При отриманні речей власнику необхідно сплатити послуги перевізника (зберігання, пакування, перевезення) і заповнити розписку про отримання.

Раніше Новини.LIVE показували, як виглядає інклюзивне купе УЗ. Зокрема, в ньому більше простору для пасажирів. Також над верхнім місцем немає третьої полиці, що робить поїздку ще більш комфортною.

Також Новини.LIVE писали, за що можуть оштрафувати у потязі Укрзалізниці. Навіть якщо квиток коштує 200 гривень, порушника доведеться заплатити навіть 2 000 гривень. Зокрема, карається навмисне псування майна залізниці.