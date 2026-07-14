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Главная Экономика Поездка От копибар до волшебных посохов: что забывают пассажиры УЗ в поездах

От копибар до волшебных посохов: что забывают пассажиры УЗ в поездах

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 10:33
Путешествие с УЗ: самые удивительные находки в поездах за 2026 год
Потерянные игрушки в поездах УЗ. Фото: Укрзализныця. Коллаж: Новини.LIVE

Летом украинцы чаще путешествуют на поездах Укрзализныци. В толпе пассажиров в вагоне или на вокзале при высадке очень легко потерять вещи. Иногда проводники находят в вагонах интересные находки.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, передает Новини.LIVE.

Странные находки в поездах Укрзализныци

В УЗ рассказали, что с началом пикового сезона к перевозчику ежедневно обращается не менее 100 пассажиров. В компании добавили, что операторы контакт-центра и начальники поездов "не успевают выходить из роли детективов-сыщиков".

Самые необычные находки проводников за последнее время:

  • посох из дерева, украшенный кристаллом;
  • воск для усов;
  • пальто для бульдога;
  • ошейник с бриллиантом;
  • комбинация Victoria's Secret.

Чаще всего пассажиры теряют в поездах:

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  • наушники и чехлы для них;
  • очки;
  • кошельки;
  • ключи;
  • документы.

Кроме того, железнодорожники вернули маленьким украинцам 52 игрушки.

"Капибара и Стич, чёрная пантера Багира и белая альпака, пожарная машина и динозавр. Да, мы знаем имя каждой игрушки, ведь это важный элемент для розыска", — говорится в сообщении.

Всего за год пассажирам вернули 3200 потерянных вещей.

В УЗ порекомендовали пассажирам быть бдительными и проверять свои вещи в туалетах, под подушками и под сиденьями.

Все потерянные вещи на вокзалах и в поездах попадают в бюро находок. Пассажир может заполнить специальную форму на сайте перевозчика или позвонить на горячую линию 0 800 503 111.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, на каких поездах украинцы могут бесплатно путешествовать в июле. Речь идет о программе "3000 км по Украине", действующей на внутренних рейсах в течение года. Больше всего маршрутов доступно в непиковый период — в январе-феврале.

Также Новини.LIVE рассказывали, за что могут оштрафовать в поезде Укрзализныци. Даже если билет стоит 200 гривен, нарушителю придется заплатить до 2 000 гривен. В частности, наказывается умышленное повреждение имущества железной дороги.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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