Путешествие с УЗ: самые удивительные находки в поездах за 2026 год

От копибар до волшебных посохов: что забывают пассажиры УЗ в поездах
Летом украинцы чаще путешествуют на поездах Укрзализныци. В толпе пассажиров в вагоне или на вокзале при высадке очень легко потерять вещи. Иногда проводники находят в вагонах интересные находки.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, передает Новини.LIVE.
Странные находки в поездах Укрзализныци
В УЗ рассказали, что с началом пикового сезона к перевозчику ежедневно обращается не менее 100 пассажиров. В компании добавили, что операторы контакт-центра и начальники поездов "не успевают выходить из роли детективов-сыщиков".
Самые необычные находки проводников за последнее время:
- посох из дерева, украшенный кристаллом;
- воск для усов;
- пальто для бульдога;
- ошейник с бриллиантом;
- комбинация Victoria's Secret.
Чаще всего пассажиры теряют в поездах:
- наушники и чехлы для них;
- очки;
- кошельки;
- ключи;
- документы.
Кроме того, железнодорожники вернули маленьким украинцам 52 игрушки.
"Капибара и Стич, чёрная пантера Багира и белая альпака, пожарная машина и динозавр. Да, мы знаем имя каждой игрушки, ведь это важный элемент для розыска", — говорится в сообщении.
Всего за год пассажирам вернули 3200 потерянных вещей.
В УЗ порекомендовали пассажирам быть бдительными и проверять свои вещи в туалетах, под подушками и под сиденьями.
Все потерянные вещи на вокзалах и в поездах попадают в бюро находок. Пассажир может заполнить специальную форму на сайте перевозчика или позвонить на горячую линию 0 800 503 111.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, на каких поездах украинцы могут бесплатно путешествовать в июле. Речь идет о программе "3000 км по Украине", действующей на внутренних рейсах в течение года. Больше всего маршрутов доступно в непиковый период — в январе-феврале.
Также Новини.LIVE рассказывали, за что могут оштрафовать в поезде Укрзализныци. Даже если билет стоит 200 гривен, нарушителю придется заплатить до 2 000 гривен. В частности, наказывается умышленное повреждение имущества железной дороги.