Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Поїздка Від копібар до магічних посохів: що забувають пасажири УЗ в потягах

Від копібар до магічних посохів: що забувають пасажири УЗ в потягах

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2026 10:33
Подорож УЗ: найдивніші знахідки в потягах за 2026 рік
Загублені іграшки в потягах УЗ. Фото: Укрзалізниця. Колаж: Новини.LIVE

Влітку українці частіше мандрують потягами Укрзалізниці. В натовпі пасажирів у вагоні чи на вокзалі під час висадки дуже легко загубити речі. Інколи провідники знаходять цікаві знахідки у вагонах.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

Дивні знахідки в потягах Укрзалізниці

В УЗ розповіли, що з початком пікового сезону до перевізника щодня звертається щонайменше 100 пасажирів. В компанії додали, що оператори контакт-центру та начальники поїздів "не встигають виходити з ролі детективів-пошуковців".

Найбільш незвичні знахідки провідників за останній час:

  • посох з дерева, оздоблений кристалом;
  • віск для вусів;
  • пальто для бульдога;
  • ошийник з діамантом;
  • комбінація Victoria's Secret.

Найчастіше пасажири гублять в потягах:

Читайте також:
  • навушники та кейси для них;
  • окуляри;
  • гаманці;
  • ключі;
  • документи.

Крім того, залізничники повернули маленьким українцям 52 іграшки. 

"Капібара і Стіч, чорна пантера Багіра і біла альпака, пожежна машина й динозавр. Так, ми знаємо імʼя кожної іграшки, адже це важливий елемент для розшуку", — йдеться в повідомленні.

Загалом за рік пасажирам повернули 3200 загублених речей.

В УЗ порекомендували пасажирам бути пильними та перевіряти свої речі у вбиральнях, під подушками та під сидіннями.

Усі загублені речі на вокзалах та у потягах потрапляють у бюро знахідок. Пасажир може заповнити спеціальну форму на сайті перевізника чи зателефонувати на гарячу лінію 0 800 503 111.

Раніше Новини.LIVE розповідали, на яких потягах українці можуть безплатно подорожувати в липні. Йдеться про програму "3000 км Україною", що діє на внутрішні рейси протягом року. Найбільше маршрутів доступно у позапіковий період — в січні-лютому.

Також Новини.LIVE розповідали, за що можуть оштрафувати у потязі Укрзалізниці. Навіть якщо квиток коштує 200 гривень, порушника доведеться заплатити навіть 2 000 гривень. Зокрема, карається навмисне псування майна залізниці. 

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації