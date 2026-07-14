Подорож УЗ: найдивніші знахідки в потягах за 2026 рік

Загублені іграшки в потягах УЗ. Фото: Укрзалізниця. Колаж: Новини.LIVE

Влітку українці частіше мандрують потягами Укрзалізниці. В натовпі пасажирів у вагоні чи на вокзалі під час висадки дуже легко загубити речі. Інколи провідники знаходять цікаві знахідки у вагонах.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

Дивні знахідки в потягах Укрзалізниці

В УЗ розповіли, що з початком пікового сезону до перевізника щодня звертається щонайменше 100 пасажирів. В компанії додали, що оператори контакт-центру та начальники поїздів "не встигають виходити з ролі детективів-пошуковців".

Найбільш незвичні знахідки провідників за останній час:

посох з дерева, оздоблений кристалом;

віск для вусів;

пальто для бульдога;

ошийник з діамантом;

комбінація Victoria's Secret.

Найчастіше пасажири гублять в потягах:

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навушники та кейси для них;

окуляри;

гаманці;

ключі;

документи.

Крім того, залізничники повернули маленьким українцям 52 іграшки.

"Капібара і Стіч, чорна пантера Багіра і біла альпака, пожежна машина й динозавр. Так, ми знаємо імʼя кожної іграшки, адже це важливий елемент для розшуку", — йдеться в повідомленні.

Загалом за рік пасажирам повернули 3200 загублених речей.

В УЗ порекомендували пасажирам бути пильними та перевіряти свої речі у вбиральнях, під подушками та під сидіннями.

Усі загублені речі на вокзалах та у потягах потрапляють у бюро знахідок. Пасажир може заповнити спеціальну форму на сайті перевізника чи зателефонувати на гарячу лінію 0 800 503 111.

Раніше Новини.LIVE розповідали, на яких потягах українці можуть безплатно подорожувати в липні. Йдеться про програму "3000 км Україною", що діє на внутрішні рейси протягом року. Найбільше маршрутів доступно у позапіковий період — в січні-лютому.

Також Новини.LIVE розповідали, за що можуть оштрафувати у потязі Укрзалізниці. Навіть якщо квиток коштує 200 гривень, порушника доведеться заплатити навіть 2 000 гривень. Зокрема, карається навмисне псування майна залізниці.