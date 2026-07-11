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Новый поезд может соединить Варшаву и Киев: когда планируется его запуск

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 18:49
PKP Intercity готовится запустить поезд Варшава—Киев: расписание
Поезд PKP Intercity. Фото: PKP Intercity. Коллаж: Новини.LIVE

Польский железнодорожный перевозчик PKP Intercity планирует запустить новое международное железнодорожное сообщение между Варшавой и Киевом. Запуск поездов запланирован уже на конец 2026 года. Они будут курсировать ежедневно.

Об этом сообщает Rynok Kolejowy, передает Новини.LIVE.

Новый поезд соединит Варшаву и Киев

Отмечается, что в Управление железнодорожного транспорта поступило сообщение от PKP Intercity о запуске коммерческого пассажирского сообщения по маршруту "Варшава-Западная" — Дорогуск (Украина) — Варшава-Западная в рамках международного сообщения Варшава-Западная — Киев Пассажирский (Kyiv Pasazhyrskyi) — Варшава-Западная.

Поезда будут курсировать по новому маршруту с 13 декабря 2026 года по 13 декабря 2031 года.

Поезд в Украину будет отправляться из Варшавы-Западной в 18:46. В Дорогуск он будет прибывать в 22:00, а отправление из пограничного пункта предусмотрено на 23:10. Конечной станцией маршрута, как указано в документе, является "Киев Пассажирский".

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В обратном направлении поезд из Киева будет прибывать в Дорогуск в 4:40 и отправляться дальше в 6:00. Прибытие в Хелм запланировано на 6:18, в Люблин-Главный — на 7:18, в Варшаву-Восточную — на 8:56, в Варшаву-Центральную — на 9:05, а в Варшаву-Западную — в 9:14.

В направлении Киева на польских станциях предусмотрены остановки исключительно для посадки. В обратном направлении остановки в Польше предназначены исключительно для высадки.

В настоящее время начата процедура, предусмотренная нормативно-правовыми актами Польши в отношении новых железнодорожных пассажирских перевозок.

В настоящее время между столицами курсирует безпересадочный поезд УЗ 067 Киев — Варшава.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине некоторые люди имеют право бесплатно ездить в общественном транспорте. Но на практике перевозчики иногда отказывают льготникам. Поэтому важно знать, кому не нужно платить за проезд летом 2026 года и что делать, если ваши права нарушают.

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Польша путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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