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Головна Економіка Поїздка Новий потяг може з'єднати Варшаву та Київ: коли планують запустити

Новий потяг може з'єднати Варшаву та Київ: коли планують запустити

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 18:49
PKP Intercity готується запустити потяг Варшава-Київ: розклад
Потяг PKP Intercity. Фото: PKP Intercity. Колаж: Новини.LIVE

Польський залізничний перевізник PKP Intercity планує запустити нове міжнародне залізничне сполучення між Варшавою та Києвом. Запуск потягів запланований вже на кінець 2026 року. Вони курсуватимуть щодня.

Про це повідомляє Rynok Kolejowy, передає Новини.LIVE.

Новий потяг з'єднає Варшаву та Київ

Зазначається, що до Управління залізничного транспорту надійшло повідомлення від PKP Intercity щодо запуску комерційного пасажирського сполучення за маршрутом "Варшава-Західна" — Дорогуськ (Україна) – Варшава-Західна в рамках міжнародного сполучення Варшава-Західна – Київ Пасажирський (Kyiv Pasazhyrskyi) – Варшава-Західна. 

Потяги мають курсувати за новим сполученням з 13 грудня 2026 року до 13 грудня 2031 року. 

Поїзд до України буде відправлятися з Варшави-Західної о 18:46. До Дорогуська він прибуватиме о 22:00, а відправлення з прикордонного пункту передбачено на 23:10. Кінцевою станцією маршруту, як зазначено в документі, є "Київ Пасажирський".

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 У зворотному напрямку поїзд із Києва буде прибувати до Дорогуська о 4:40 і відправлятися далі о 6:00. Прибуття до Хелма заплановано на 6:18, до Любліна-Головного — на 7:18, до Варшави-Східної — на 8:56, до Варшави-Центральної — на 9:05, а до Варшави-Західної — на 9:14.

У напрямку Києва на польських станціях передбачені зупинки виключно для посадки. У зворотному напрямку зупинки в Польщі призначені виключно для висадки.

Нині було розпочато процедуру, передбачену нормативно-правовими актами Польщі щодо нових залізничних пасажирських перевезень.

Нині між столицями курсує безпересадочний поїзд УЗ 067 Київ — Варшава.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні деякі люди мають право безплатно їздити в громадському транспорті. Але на практиці перевізники інколи відмовляють пільговикам. Тому важливо знати, кому не потрібно платити за проїзд улітку 2026 року та що робити, якщо ваші права порушують.

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Польща подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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