Билеты на поезд УЗ: как вернуть, не потеряв деньги

Билеты Укрзализныци. Фото: Укрзализныця/Facebook, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В разгар лета покупка билетов на поезд Укрзализныци превращается в настоящий квест. Однако во время войны жизнь непредсказуема, и планы могут измениться. К счастью, УЗ, в отличие от некоторых авиакомпаний и перевозчиков, возвращает часть стоимости билетов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт УЗ.

Возврат билетов УЗ

Перевозчик предупредил пассажиров, что вернуть билет в приложении или на сайте можно не позднее чем за час до отправления поезда. Однако пассажир может вернуть свой посадочный талон в железнодорожную кассу.

При бронировании поездки пассажир оплачивает:

стоимость билета;

стоимость плацкарты;

комиссионные сборы.

В частности, на внутренних рейсах взимается комиссионный сбор и сбор за услугу возврата в размере 50 гривен, а для международных рейсов — 80 гривен.

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Согласно правилам перевозчика, пассажиру возвращается от 50% до 100% от общей стоимости билета без учета комиссионных сборов.

Сумма, которую вернет УЗ, зависит от того, за сколько дней до отправления поезда вы будете сдавать билеты. В частности, если посадочный талон вернуть более чем за 20 дней до отправления рейса, пассажиру компенсируется 100%.

Правила возврата билетов перевозчика предусматривают:

возмещение 100% стоимости билета — если посадочный талон возвращен в течение 15–20 дней до отправления;

90–95 % стоимости — в течение 10–14 дней;

75% стоимости — в течение 5–9 дней;

половина суммы — в течение 1–4 дней.

Если пассажир возвращает билет менее чем за сутки, но не позднее чем через 1 час после отправления, ему компенсируется только плацкарта (небольшая часть стоимости билета, которая не включает собственно перевозку).

Ранее Новини.LIVE рассказывали, за что могут оштрафовать в поезде Укрзализныци. Даже если билет стоит 200 гривен, нарушителю придется заплатить до 2 000 гривен. В частности, наказывается умышленное повреждение имущества железной дороги.

Также Новини.LIVE писали, что проводница Укрзализныци стала звездой сети. Пассажиры похвалили её красоту и ухоженность. Пользователи пишут, что она не только приветлива, но и поддерживает чистоту в вагоне.