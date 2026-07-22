Билеты на поезд УЗ: как вернуть, не потеряв деньги

Не теряйте деньги: когда выгоднее всего вернуть билет УЗ
В разгар лета покупка билетов на поезд Укрзализныци превращается в настоящий квест. Однако во время войны жизнь непредсказуема, и планы могут измениться. К счастью, УЗ, в отличие от некоторых авиакомпаний и перевозчиков, возвращает часть стоимости билетов.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт УЗ.
Возврат билетов УЗ
Перевозчик предупредил пассажиров, что вернуть билет в приложении или на сайте можно не позднее чем за час до отправления поезда. Однако пассажир может вернуть свой посадочный талон в железнодорожную кассу.
При бронировании поездки пассажир оплачивает:
- стоимость билета;
- стоимость плацкарты;
- комиссионные сборы.
В частности, на внутренних рейсах взимается комиссионный сбор и сбор за услугу возврата в размере 50 гривен, а для международных рейсов — 80 гривен.
Согласно правилам перевозчика, пассажиру возвращается от 50% до 100% от общей стоимости билета без учета комиссионных сборов.
Сумма, которую вернет УЗ, зависит от того, за сколько дней до отправления поезда вы будете сдавать билеты. В частности, если посадочный талон вернуть более чем за 20 дней до отправления рейса, пассажиру компенсируется 100%.
Правила возврата билетов перевозчика предусматривают:
- возмещение 100% стоимости билета — если посадочный талон возвращен в течение 15–20 дней до отправления;
- 90–95 % стоимости — в течение 10–14 дней;
- 75% стоимости — в течение 5–9 дней;
- половина суммы — в течение 1–4 дней.
Если пассажир возвращает билет менее чем за сутки, но не позднее чем через 1 час после отправления, ему компенсируется только плацкарта (небольшая часть стоимости билета, которая не включает собственно перевозку).
Ранее Новини.LIVE рассказывали, за что могут оштрафовать в поезде Укрзализныци. Даже если билет стоит 200 гривен, нарушителю придется заплатить до 2 000 гривен. В частности, наказывается умышленное повреждение имущества железной дороги.
Также Новини.LIVE писали, что проводница Укрзализныци стала звездой сети. Пассажиры похвалили её красоту и ухоженность. Пользователи пишут, что она не только приветлива, но и поддерживает чистоту в вагоне.