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Головна Економіка Поїздка Не втратьте гроші: коли найвигідніше повернути квиток УЗ

Не втратьте гроші: коли найвигідніше повернути квиток УЗ

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2026 11:34
Квитки на потяг УЗ: як повернути, не витративши кошти
Квитки Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця/Facebook, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В розпал літа купівля квитків на потяг Укрзалізниці перетворюється на справжній квест. Проте під час війни життя непередбачуване і плани можуть змінитися. На щастя, УЗ, на відміну від частини авіакомпаній та перевізників, повертає частину вартості квитків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт УЗ.

Повернення квитків УЗ

Перевізник попередив пасажирів, що повернути квиток в застосунку або на сайті можна не пізніше ніж за годину до відправлення потяга. Проте пасажир може повернути свій посадковий талон до залізничної каси.

Бронюючи поїздку, пасажир сплачує:

  • вартість квитка;
  • вартість плацкарти;
  • комісійні збори.

Зокрема, на внутрішніх рейсах утримується комісійний збір і збір за послугу повернення у розмірі 50 гривень, а для міжнародних рейсів — 80 гривень. 

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За правилами перевізника, пасажиру повертається від 50% до 100% від загальної вартості квитка без урахування комісійних зборів. 

Сума, яку поверне УЗ залежить від того, за скільки днів до відправлення потяги ви їх будете здавати. Зокрема, якщо посадковий талон повернути за понад 20 днів до відправлення рейсу, пасажиру компенсується 100%. 

Модель повернення квитків перевізника передбачає:

  • відшкодування 100% вартості квитка — якщо посадковий талон повернули протягом 15-20 днів до відправлення;
  • 90-95% ціни — протягом 10-14 днів;
  • 75% вартості — протягом 5-9 днів;
  • половина суми — протягом 1-4 днів.

Якщо пасажир повертає квиток менше ніж за добу, але не пізніше ніж через 1 годину після відправлення, йому компенсується лише плацкарта (невелика частина вартості квитка, яка не включає власне перевезення).

Раніше Новини.LIVE розповідали, за що можуть оштрафувати у потязі Укрзалізниці. Навіть якщо квиток коштує 200 гривень, порушника доведеться заплатити навіть 2 000 гривень. Зокрема, карається навмисне псування майна залізниці. 

Також Новини.LIVE писали, що провідниця УЗ стала зіркою мережі. Пасажири похвалили її красу та доглянутість. Користувачі пишуть, що вона не лише привітна, а й ще тримає чистоту у вагоні.

Укрзалізниця поїзди квитки
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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