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Главная Экономика Поездка Не пустят в поезд УЗ: нужно ли возвращать билет с ошибкой в фамилии или имени

Не пустят в поезд УЗ: нужно ли возвращать билет с ошибкой в фамилии или имени

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 15:33
Поездка на УЗ: можно ли изменить имя и фамилию в купленном билете
Билеты УЗ. Фото: Укрзализныця, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В разгар лета покупка билетов на поезд Укрзализныци превращается в сложный квест. Только представьте: после нескольких суток такой "охоты" вам удалось купить заветные места, но после загрузки вы обнаруживаете ошибку в посадочных документах. Перевозчик ответил, можно ли что-то сделать в такой ситуации.

Об этом говорится на официальном сайте Укрзализныци, передает Новини.LIVE.

Ошибка в билете УЗ

У каждого пассажира может случиться ситуация, когда он может непреднамеренно допустить ошибку в фамилии или имени в посадочном документе. Кроме того, билеты могут покупать для нас родные и друзья.

В «Укрзализныце» объяснили, можно ли как-то исправить неправильно внесенные данные, ведь очень часто приобрести новые билеты в разгар пикового сезона практически невозможно.

Отмечается, что после покупки билета имя и фамилию менять нельзя. Соответствующее правило защищает от несанкционированной перепродажи билетов.

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Однако в целом допускается до 3 ошибок в имени и фамилии. В таком случае документ останется действительным, и у пассажира не должно возникнуть проблем при посадке в поезд.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, на каких поездах украинцы могут бесплатно путешествовать в июле. Речь идет о программе "3000 км по Украине", действующей на внутренних рейсах в течение года. Больше всего маршрутов доступно в непиковый период — в январе-феврале.

Также Новини.LIVE писали, какие скидки для пенсионеров предоставляет Укрзализныця. Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, пассажиру необходимо иметь при себе пенсионное удостоверение. Кроме того, льготный проезд доступен не только пенсионерам.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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