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Головна Економіка Поїздка Не пустять у потяг УЗ: чи треба повертати квиток із помилкою у прізвищі чи імені чи ім'я

Не пустять у потяг УЗ: чи треба повертати квиток із помилкою у прізвищі чи імені чи ім'я

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2026 15:33
Поїздка з УЗ: чи можна змінити ім’я і прізвище в придбаному квитку
Квитки УЗ. Фото: Укрзалізниця, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В розпал літа купівля квитків на потяг Укрзалізниці перетворюється на складний квест.  Лише уявіть, через кілька діб такого "полювання" вам вдалося викупити омріяні місця, проте після завантаження ви виявляєте в посадкових документах помилку. Перевізник відповів, чи можна щось вдіяти в такій ситуації.

Про це йдеться на офіційному сайті Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

Помилка у квитку УЗ

У кожного пасажира може трапитися ситуація, коли він може ненавмисно допустити помилку в прізвищі чи імені в посадковому документі. Крім того, квитки можуть викупати для нас рідні та друзі.

В Укрзалізниці пояснили, чи можна якось  виправити неправильно внесені дані, адже дуже часто придбати нові квитки у розпал пікового сезону майже нереально.

Зазначається, що після придбання квитка ім’я та прізвище міняти не можна. Відповідне правило захищає від несанкціонованих перепродажів квитків.

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Проте загалом дозволяється зробити до 3 помилок в імені та прізвищі. Так документ залишатиметься дійсним і у пасажира не повинно виникнути проблем під час посадки у потяг.

Раніше Новини.LIVE розповідали, на яких потягах українці можуть безплатно подорожувати в липні. Йдеться про програму "3000 км Україною", що діє на внутрішні рейси протягом року. Найбільше маршрутів доступно у позапіковий період — в січні-лютому.

Також Новини.LIVE писали, які знижки для пенсіонерів надає Укрзалізниця. Щоб скористатися безплатним проїздом, пасажиру потрібно мати при собі пенсійне посвідчення. Крім того, пільговий проїзд доступний не лише пенсіонерам.

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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