Поїздка з УЗ: чи можна змінити ім’я і прізвище в придбаному квитку

Квитки УЗ. Фото: Укрзалізниця, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В розпал літа купівля квитків на потяг Укрзалізниці перетворюється на складний квест. Лише уявіть, через кілька діб такого "полювання" вам вдалося викупити омріяні місця, проте після завантаження ви виявляєте в посадкових документах помилку. Перевізник відповів, чи можна щось вдіяти в такій ситуації.

Про це йдеться на офіційному сайті Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

Помилка у квитку УЗ

У кожного пасажира може трапитися ситуація, коли він може ненавмисно допустити помилку в прізвищі чи імені в посадковому документі. Крім того, квитки можуть викупати для нас рідні та друзі.

В Укрзалізниці пояснили, чи можна якось виправити неправильно внесені дані, адже дуже часто придбати нові квитки у розпал пікового сезону майже нереально.

Зазначається, що після придбання квитка ім’я та прізвище міняти не можна. Відповідне правило захищає від несанкціонованих перепродажів квитків.

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Проте загалом дозволяється зробити до 3 помилок в імені та прізвищі. Так документ залишатиметься дійсним і у пасажира не повинно виникнути проблем під час посадки у потяг.

Раніше Новини.LIVE розповідали, на яких потягах українці можуть безплатно подорожувати в липні. Йдеться про програму "3000 км Україною", що діє на внутрішні рейси протягом року. Найбільше маршрутів доступно у позапіковий період — в січні-лютому.

Також Новини.LIVE писали, які знижки для пенсіонерів надає Укрзалізниця. Щоб скористатися безплатним проїздом, пасажиру потрібно мати при собі пенсійне посвідчення. Крім того, пільговий проїзд доступний не лише пенсіонерам.