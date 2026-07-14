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Главная Экономика Поездка Не пустят в поезд: на какие рейсы УЗ требуются бумажные билеты

Не пустят в поезд: на какие рейсы УЗ требуются бумажные билеты

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 20:35
Путешествие на УЗ: на какие рейсы обязательно нужно распечатывать билеты (список)
Билет УЗ. Фото: УНИАН, Укрзализныця. Коллаж: Новини.LIVE

С переходом на цифровые технологии украинцы стали пользоваться электронными билетами на поезда. Укрзализныця не требует от пассажиров распечатывать посадочные талоны, однако есть некоторые исключения. В частности, пассажирам необходимы бумажные билеты на некоторых международных маршрутах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт УЗ.

Печатные билеты в поездах УЗ

При посадке на рейсы внутри Украины достаточно показать проводникам посадочные талоны в электронном формате. Однако пассажиры, путешествующие по некоторым международным направлениям, всегда должны иметь при себе распечатанные билеты.

В частности, железнодорожники и пограничники в Австрии и Венгрии требуют наличие распечатанного посадочного документа. Они проверяют у пассажиров проездные документы, делают на них отметки, а также фиксируют необходимые данные для статистики и отчетности.

Пассажирам необходимо обязательно распечатывать билеты на поезда:

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  • 010К Будапешт — Киев;
  • 749Д Киев — Вена;
  • 149Д Вена — Киев;
  • 140Д Чоп — Вена;
  • 146Д Чоп — Вена;
  • 143Д Вена — Чоп.

На других маршрутах, в том числе и международных, пассажир может предъявить при посадке билет с QR-кодом на смартфоне или другом гаджете. Проводник сканирует документ с помощью приложения мобильного терминала контроля документов (МТКД) или POS-терминала.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, на каких поездах украинцы могут бесплатно путешествовать в июле. Речь идет о программе "3000 км по Украине", действующей на внутренних рейсах в течение года. Больше всего маршрутов доступно в непиковый период — в январе-феврале.

Также Новини.LIVE писали, какие скидки для пенсионеров предоставляет Укрзализныця. Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, пассажиру необходимо иметь при себе пенсионное удостоверение. Кроме того, льготный проезд доступен не только пенсионерам.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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