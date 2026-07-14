Путешествие на УЗ: на какие рейсы обязательно нужно распечатывать билеты (список)

Не пустят в поезд: на какие рейсы УЗ требуются бумажные билеты
С переходом на цифровые технологии украинцы стали пользоваться электронными билетами на поезда. Укрзализныця не требует от пассажиров распечатывать посадочные талоны, однако есть некоторые исключения. В частности, пассажирам необходимы бумажные билеты на некоторых международных маршрутах.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт УЗ.
Печатные билеты в поездах УЗ
При посадке на рейсы внутри Украины достаточно показать проводникам посадочные талоны в электронном формате. Однако пассажиры, путешествующие по некоторым международным направлениям, всегда должны иметь при себе распечатанные билеты.
В частности, железнодорожники и пограничники в Австрии и Венгрии требуют наличие распечатанного посадочного документа. Они проверяют у пассажиров проездные документы, делают на них отметки, а также фиксируют необходимые данные для статистики и отчетности.
Пассажирам необходимо обязательно распечатывать билеты на поезда:
- 009К Киев — Будапешт;
- 010К Будапешт — Киев;
- 749Д Киев — Вена;
- 149Д Вена — Киев;
- 140Д Чоп — Вена;
- 146Д Чоп — Вена;
- 143Д Вена — Чоп.
На других маршрутах, в том числе и международных, пассажир может предъявить при посадке билет с QR-кодом на смартфоне или другом гаджете. Проводник сканирует документ с помощью приложения мобильного терминала контроля документов (МТКД) или POS-терминала.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, на каких поездах украинцы могут бесплатно путешествовать в июле. Речь идет о программе "3000 км по Украине", действующей на внутренних рейсах в течение года. Больше всего маршрутов доступно в непиковый период — в январе-феврале.
Также Новини.LIVE писали, какие скидки для пенсионеров предоставляет Укрзализныця. Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, пассажиру необходимо иметь при себе пенсионное удостоверение. Кроме того, льготный проезд доступен не только пенсионерам.