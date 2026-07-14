Подорож УЗ: на які рейси обов’язково треба роздруковувати квитки (список)

Квиток УЗ. Фото: УНІАН, Укрзалізниця. Колаж: Новини.LIVE

Із діджиталізацією українці перейшли на електронні квитки на потяги. Укрзалізниця не вимагає у мандрівників роздруковувати посадкові талони, проте деякі винятки. Зокрема пасажирам необхідні паперові квитки на деяких міжнародних маршрутах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт УЗ.

Друковані квитки в потягах УЗ

Під час посадки на рейсах всередині України, провідникам достатньо показати посадкові талони в електронному форматі. Проте пасажирам, які мандрують деякими міжнародними напрямками, завжди повинні мати при собі роздруковані квитки.

Зокрема, залізничники та прикордонники у Австрії та Угорщині вимагають наявність роздрукованого посадкового документа. Вони перевіряють у пасажирів проїзні документи, роблять на них позначки, а також фіксують потрібні необхідні дані для статистики та звітності.

Пасажирам необхідно обов'язково друкувати квитки на потяги:

Читайте також:

009К Київ — Будапешт;

010К Будапешт — Київ;

749Д Київ — Відень;

149Д Відень — Київ;

140Д Чоп — Відень;

146Д Чоп — Відень;

143Д Відень — Чоп.

На інших маршрутах, в тому числі й міжнародних, пасажир може пред'явити при посадці квиток із QR-кодом на смартфоні чи іншому гаджеті. Провідник сканує документ застосунком мобільного терміналу контроля документів (МТКД) або POS-терміналом.

Раніше Новини.LIVE розповідали, на яких потягах українці можуть безплатно подорожувати в липні. Йдеться про програму "3000 км Україною", що діє на внутрішні рейси протягом року. Найбільше маршрутів доступно у позапіковий період — в січні-лютому.

Також Новини.LIVE писали, які знижки для пенсіонерів надає Укрзалізниця. Щоб скористатися безплатним проїздом, пасажиру потрібно мати при собі пенсійне посвідчення. Крім того, пільговий проїзд доступний не лише пенсіонерам.