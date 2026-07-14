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Не пустять у потяг: на які рейси УЗ необхідні друковані квитки

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2026 20:35
Подорож УЗ: на які рейси обов’язково треба роздруковувати квитки (список)
Квиток УЗ. Фото: УНІАН, Укрзалізниця. Колаж: Новини.LIVE

Із діджиталізацією українці перейшли на електронні квитки на потяги. Укрзалізниця не вимагає у мандрівників роздруковувати посадкові талони, проте деякі винятки. Зокрема пасажирам необхідні паперові квитки на деяких міжнародних маршрутах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт УЗ.

Друковані квитки в потягах УЗ

Під час посадки на рейсах всередині України, провідникам достатньо показати посадкові талони в електронному форматі. Проте пасажирам, які мандрують деякими міжнародними напрямками, завжди повинні мати при собі роздруковані квитки.

Зокрема, залізничники та прикордонники у Австрії та Угорщині вимагають наявність роздрукованого посадкового документа. Вони перевіряють у пасажирів проїзні документи, роблять на них позначки, а також фіксують потрібні необхідні дані для статистики та звітності.

Пасажирам необхідно обов'язково друкувати квитки на потяги:

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  • 749Д Київ — Відень;
  • 149Д Відень — Київ;
  • 140Д Чоп — Відень;
  • 146Д Чоп — Відень;
  •  143Д Відень — Чоп. 

На інших маршрутах, в тому числі й міжнародних, пасажир може пред'явити при посадці квиток із QR-кодом на смартфоні чи іншому гаджеті. Провідник сканує документ застосунком мобільного терміналу контроля документів (МТКД) або POS-терміналом.

Раніше Новини.LIVE розповідали, на яких потягах українці можуть безплатно подорожувати в липні. Йдеться про програму "3000 км Україною", що діє на внутрішні рейси протягом року. Найбільше маршрутів доступно у позапіковий період — в січні-лютому.

Також Новини.LIVE писали, які знижки для пенсіонерів надає Укрзалізниця. Щоб скористатися безплатним проїздом, пасажиру потрібно мати при собі пенсійне посвідчення. Крім того, пільговий проїзд доступний не лише пенсіонерам.

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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