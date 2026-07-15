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Главная Экономика Поездка На некоторые поезда невозможно приобрести билеты: в УЗ объяснили причину

На некоторые поезда невозможно приобрести билеты: в УЗ объяснили причину

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 12:33
УЗ приостановила продажу билетов со 2 августа: когда их снова можно будет приобрести
Пассажирка с собачкой садится в поезд УЗ. Фото: УЗ. Коллаж: Новини.LIVE

В разгар летнего сезона украинцы не могут приобрести билеты не только из-за пикового периода. Укрзализныця предупредила пассажиров о приостановке продаж на некоторых направлениях.

Об этом сообщили представители УЗ в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.

Куда исчезли билеты УЗ

К перевозчику обратилась пассажирка, которая уже несколько дней не может приобрести билеты на поезд Черновцы — Одесса. Она добавила, что до поездки осталось менее 20 дней, но посадочные талоны до сих пор недоступны.

"Проверяла и более близкие даты — даже за 10 дней их тоже нет. Последние билеты, которые были в продаже, на 19 июля. После этой даты продажа вообще не открывалась. Также заметила такую же ситуацию с направлением через Ивано-Франковск", — говорится в сообщении.

В УЗ пояснили, что в настоящее время на большинство поездов продажа билетов закрыта по техническим причинам со 2 августа.

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"Когда будет открыта продажа, точно не известно, это зависит от многих факторов", — добавил перевозчик.

В компании порекомендовали пассажирам настроить уведомления о наличии свободных мест в поезде.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, за что могут оштрафовать в поезде Укрзализныци. Даже если билет стоит 200 гривен, нарушителю придется заплатить до 2 000 гривен. В частности, наказывается умышленное повреждение имущества железной дороги.

Также Новини.LIVE писали, на каких поездах украинцы могут бесплатно путешествовать в июле. Речь идет о программе "3000 км по Украине", действующей на внутренних рейсах в течение года. Больше всего маршрутов доступно в непиковый период — в январе-феврале.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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