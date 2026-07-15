УЗ закрила продаж квитків з 2 серпня: коли знову можна буде придбати

Пасажирка з песиком сідає в потягах УЗ. Фото: УЗ. Колаж: Новини.LIVE

В розпал літнього сезону українці не можуть придбати квитки не лише через піковий період. Укрзалізниця попередила пасажирів про закритий продаж на деяких напрямках.

Про це розповіли представники УЗ в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

Куди зникли квитки УЗ

До перевізника звернулась пасажирка, яка не може кілька днів придбати квитки на потяг Чернівці — Одеса. Вона додала, що до поїздки залишилося менше 20 днів, але посадкові талони досі недоступні.

"Перевіряла й ближчі дати — навіть за 10 днів їх також немає. Останні квитки, які були у продажу, на 19 липня. Після цієї дати продаж взагалі не відкривався. Також помітила таку ж ситуацію з напрямком через Івано-Франківськ", — йдеться в повідомлення.

В УЗ пояснили, що нині на більшість поїздів закритий продаж з технічних причин з 2 серпня.

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"Коли буде відкритий продаж достеменно не відомо, залежить від багатьох факторів", — додав перевізник.

В компанії порекомендували пасажирам поставити сповіщення про наявність вільних місць у потягу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, за що можуть оштрафувати у потязі Укрзалізниці. Навіть якщо квиток коштує 200 гривень, порушника доведеться заплатити навіть 2 000 гривень. Зокрема, карається навмисне псування майна залізниці.

Також Новини.LIVE писали, на яких потягах українці можуть безплатно подорожувати в липні. Йдеться про програму "3000 км Україною", що діє на внутрішні рейси протягом року. Найбільше маршрутів доступно у позапіковий період — в січні-лютому.