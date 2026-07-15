Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Поїздка На деякі потяги неможливо придбати квитки: в УЗ пояснили причину

На деякі потяги неможливо придбати квитки: в УЗ пояснили причину

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 12:33
УЗ закрила продаж квитків з 2 серпня: коли знову можна буде придбати
Пасажирка з песиком сідає в потягах УЗ. Фото: УЗ. Колаж: Новини.LIVE

В розпал літнього сезону українці не можуть придбати квитки не лише через піковий період. Укрзалізниця попередила пасажирів про закритий продаж на деяких напрямках.

Про це розповіли представники УЗ в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

Куди зникли квитки УЗ

До перевізника звернулась пасажирка, яка не може кілька днів придбати квитки  на потяг Чернівці — Одеса.  Вона додала, що до поїздки залишилося менше 20 днів, але посадкові талони досі недоступні.

"Перевіряла й ближчі дати — навіть за 10 днів їх також немає. Останні квитки, які були у продажу, на 19 липня. Після цієї дати продаж взагалі не відкривався. Також помітила таку ж ситуацію з напрямком через Івано-Франківськ", — йдеться в повідомлення.

В УЗ пояснили, що нині на більшість поїздів закритий продаж з технічних причин з 2 серпня.

Читайте також:

"Коли буде відкритий продаж достеменно не відомо, залежить від багатьох факторів", — додав перевізник.

В компанії порекомендували пасажирам поставити сповіщення про наявність вільних місць у потягу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, за що можуть оштрафувати у потязі Укрзалізниці. Навіть якщо квиток коштує 200 гривень, порушника доведеться заплатити навіть 2 000 гривень. Зокрема, карається навмисне псування майна залізниці. 

Також Новини.LIVE писали, на яких потягах українці можуть безплатно подорожувати в липні. Йдеться про програму "3000 км Україною", що діє на внутрішні рейси протягом року. Найбільше маршрутів доступно у позапіковий період — в січні-лютому.

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації