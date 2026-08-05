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Главная Экономика Поездка На маршрутах Киева появились новые современные троллейбусы: как они выглядят

На маршрутах Киева появились новые современные троллейбусы: как они выглядят

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 18:30
В Киеве на маршруты вышли 8 новых современных троллейбусов: характеристики (видео)
Новые троллейбусы в Киеве. Фото: КГГА. Коллаж: Новини.LIVE

В Киеве продолжают обновлять общественный транспорт. На городские маршруты вышли еще 8 новых современных троллейбусов. Они приспособлены для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения.

Об этом сообщили в КГГА, передает Новини.LIVE.

Новые троллейбусы в столице

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица продолжает обновлять общественный транспорт и повышать его доступность. В частности, сегодня, 5 августа, на городские маршруты вышли еще 8 новых современных троллейбусов.

Первые 8 новых троллейбусов начали курсировать по Киеву еще в июне.

"Длина троллейбусов — 12 м. Транспорт оборудован пандусом для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения. Имеется информационное табло, система кондиционирования и отопления, камеры видеонаблюдения, система озвучивания остановок, энергосберегающее LED-освещение", — рассказал Кличко.

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Салон новых троллейбусов в Киеве. Фото: КГГА

В КГГА сообщили, что новые троллейбусы были приобретены по договору между КП "Киевпастранс" и ООО "Политехносервис".

Ранее Новини.LIVE рассказывали, где в Европе придется больше всего заплатить за проездной. В частности, разовые билеты на городской транспорт в Берлине стоят 4 евро, а проездной — около 114 евро. Дороже всего за поездки придется заплатить в старейшем метро мира — 235 евро.

Также Новини.LIVE писали, сколько стоил общественный транспорт во Львове во второй половине XIX века. Тогда пассажиров развозили по делам фиакры и дрожки с лошадьми. Каждый житель имел возможность выбрать экипаж по своему кошельку.

Виталий Кличко Киев общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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