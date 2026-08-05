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На маршрути Києва вийшли нові сучасні тролейбуси: який вигляд вони мають

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 18:30
В Києві вийшли на маршрути 8 нових сучасних тролейбусів: характеристики (відео)
Нові тролейбуси в Києві. Фото: КМДА. Колаж: Новини.LIVE

В Києві продовжують оновлювати громадський транспорт. На міські маршрути вийшли ще 8 нових сучасних тролейбусів. Вони адаптовані для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Про це повідомили в КМДА, передає Новини.LIVE.

Нові тролейбуси в столиці

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця продовжує оновлювати громадський транспорт і підвищувати його доступність. Зокрема, сьогодні, 5 серпня, на міські маршрути вийшли ще 8 нових сучасних тролейбусів.

Перші 8 нових тролейбусів почали курсувати Києвом ще у червні.

"Довжина тролейбусів — 12 м. Транспорт обладнаний пандусом для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Є інформаційне табло, система кондиціонування та опалення, камери відеоспостереження, система озвучення зупинок, енергоощадне LED-освітлення", — розповів Кличко.

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Салон нових тролейбусів в Києві. Фото: КМДА

В КМДА повідомили, що нові тролейбуси було придбано за договором між КП "Київпастранс" і ТОВ "Політехносервіс".

Раніше Новини.LIVE розповідали, де в Європі доведеться найбільше викласти за проїзний. Зокрема, разові квитки на міський транспорт в Берліні вартують 4 євро, а проїзний близько 114 євро. Найдорожче за поїздки доведеться сплатити у найстарішій підземці світу — 235 євро.

Також Новини.LIVE писали, скільки коштував громадський транспорт у Львові у в другій половині XIX століття. Тоді пасажирів розвозили у справах фіакри та дрожки із кіньми. Кожен житель мав можливість обрати екіпаж на свій гаманець. 

Віталій Кличко Київ громадський транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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