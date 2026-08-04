Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Поездка Фиакры и дрожки: на чем передвигались во Львове 150 лет назад и сколько стоил проезд

Фиакры и дрожки: на чем передвигались во Львове 150 лет назад и сколько стоил проезд

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 13:30
Львов в XIX веке: сколько стоил проезд и как выглядел транспорт
Транспорт во Львове в XIX веке. Фото: Львовский городской совет, photo-lviv.in.ua. Коллаж: Новини.LIVE

В настоящее время по улицам Львова курсируют сотни маршруток, автобусов, троллейбусов и такси. Однако во второй половине XIX века такой разветвленной системы общественного транспорта не существовало, и пассажиров доставляло городское такси. В зависимости от статуса львовяне могли выбрать один из трех вариантов экипажей.

Об этом пишет photo-lviv.in.ua, передает Новини.LIVE.

Сколько стоил общественный транспорт Львова более 150 лет назад

В 1875 году жители и гости Львова передвигались по городу на фиакрах и дрожках. Транспортная система в то время была хорошо организована, и каждый мог выбрать экипаж по своему кошельку. Время тогда измеряли не минутами, а квадрансами (15 минут).

Знать и состоятельные туристы ездили на пароконных фиакрах. Поездка на них стоила 30 крейцеров. Посуточная аренда обходилась в 30 крейцеров днем (45 — ночью) за первый квадранс, далее начислялось по 18 крейцеров за каждые 15 минут днем (25 крейцеров — ночью).

Средний класс мог позволить себе ездить на одноконных дрожках первого класса. Они маркировались красным номером. Первые 15 минут поездки обходились в 20 крейцеров днём или 30 ночью. Далее доплата составляла всего 10 крейцеров днём и 15 ночью.

Читайте также:

Самым доступным транспортом в то время были одноконные дрожки второго класса. Они были обозначены желтым цветом. Стоимость поездки зависела от её продолжительности. В частности, первые 15 минут стоили 15 крейцеров днём или 22 ночью, а следующие четверти часа были совсем дешёвыми — 8 крейцеров днём и 10 ночью.

В то время также существовали фиксированные тарифы. За то, чтобы привезти родственников с железнодорожного вокзала или чтобы путешественники смогли добраться от поезда до места проживания, приходилось платить ровно 1 золотой ринский или гульден (100 крейцеров).

- фото 1
Фиакры на современной площади Мицкевича, 1880-е гг. Фото: photo-lviv.in.ua

Багаж оплачивался отдельно — 15 крейцеров для фиакров и 10 крейцеров для дрожек обоих классов. На похоронах не было фиксированных тарифов, цена зависела только от продолжительности сопровождения.

Крейцеры и гульдены — австро-венгерская валюта. В 1870-х годах за 10–15 крейцеров можно было купить килограмм ржаного хлеба, а за 40–50 — килограмм говядины. Обычные рабочие в среднем зарабатывали 40–60 крейцеров в день, а чиновники и учителя — от 2 до 5 гульденов.

Таким образом, поездки на одноконных дрожках могли позволить себе большинство. В то же время пароконные фиакры были недосягаемой роскошью для обычных работников.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, где в Европе придется больше всего заплатить за проездной. В частности, разовые билеты на городской транспорт в Берлине стоят 4 евро, а проездной — около 114 евро. Дороже всего за поездки придется заплатить в старейшем метро мира — 235 евро.

Также Новини.LIVE писали, что в Берлине запустили новые трамваи. В них не предусмотрено ни наружных зеркал, ни бортовых билетных автоматов. Зеркала заменили камеры, которые улучшают обзор водителю и практически устраняют "слепые зоны".

Львов история общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации