Львов в XIX веке: сколько стоил проезд и как выглядел транспорт

Транспорт во Львове в XIX веке. Фото: Львовский городской совет, photo-lviv.in.ua. Коллаж: Новини.LIVE

В настоящее время по улицам Львова курсируют сотни маршруток, автобусов, троллейбусов и такси. Однако во второй половине XIX века такой разветвленной системы общественного транспорта не существовало, и пассажиров доставляло городское такси. В зависимости от статуса львовяне могли выбрать один из трех вариантов экипажей.

Об этом пишет photo-lviv.in.ua, передает Новини.LIVE.

Сколько стоил общественный транспорт Львова более 150 лет назад

В 1875 году жители и гости Львова передвигались по городу на фиакрах и дрожках. Транспортная система в то время была хорошо организована, и каждый мог выбрать экипаж по своему кошельку. Время тогда измеряли не минутами, а квадрансами (15 минут).

Знать и состоятельные туристы ездили на пароконных фиакрах. Поездка на них стоила 30 крейцеров. Посуточная аренда обходилась в 30 крейцеров днем (45 — ночью) за первый квадранс, далее начислялось по 18 крейцеров за каждые 15 минут днем (25 крейцеров — ночью).

Средний класс мог позволить себе ездить на одноконных дрожках первого класса. Они маркировались красным номером. Первые 15 минут поездки обходились в 20 крейцеров днём или 30 ночью. Далее доплата составляла всего 10 крейцеров днём и 15 ночью.

Читайте также:

Самым доступным транспортом в то время были одноконные дрожки второго класса. Они были обозначены желтым цветом. Стоимость поездки зависела от её продолжительности. В частности, первые 15 минут стоили 15 крейцеров днём или 22 ночью, а следующие четверти часа были совсем дешёвыми — 8 крейцеров днём и 10 ночью.

В то время также существовали фиксированные тарифы. За то, чтобы привезти родственников с железнодорожного вокзала или чтобы путешественники смогли добраться от поезда до места проживания, приходилось платить ровно 1 золотой ринский или гульден (100 крейцеров).

Фиакры на современной площади Мицкевича, 1880-е гг. Фото: photo-lviv.in.ua

Багаж оплачивался отдельно — 15 крейцеров для фиакров и 10 крейцеров для дрожек обоих классов. На похоронах не было фиксированных тарифов, цена зависела только от продолжительности сопровождения.

Крейцеры и гульдены — австро-венгерская валюта. В 1870-х годах за 10–15 крейцеров можно было купить килограмм ржаного хлеба, а за 40–50 — килограмм говядины. Обычные рабочие в среднем зарабатывали 40–60 крейцеров в день, а чиновники и учителя — от 2 до 5 гульденов.

Таким образом, поездки на одноконных дрожках могли позволить себе большинство. В то же время пароконные фиакры были недосягаемой роскошью для обычных работников.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, где в Европе придется больше всего заплатить за проездной. В частности, разовые билеты на городской транспорт в Берлине стоят 4 евро, а проездной — около 114 евро. Дороже всего за поездки придется заплатить в старейшем метро мира — 235 евро.

Также Новини.LIVE писали, что в Берлине запустили новые трамваи. В них не предусмотрено ни наружных зеркал, ни бортовых билетных автоматов. Зеркала заменили камеры, которые улучшают обзор водителю и практически устраняют "слепые зоны".

Ваша пробная версия Premium истекла