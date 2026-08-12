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Главная Экономика Поездка Малоизвестная услуга в метро Киева: кто может воспользоваться без доплаты

Малоизвестная услуга в метро Киева: кто может воспользоваться без доплаты

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 08:35
Сопровождение в киевском метро: сколько это стоит и кто имеет право воспользоваться этой услугой
Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Некоторые жители и гости столицы нуждаются в дополнительной помощи. В киевском метрополитене предусмотрена бесплатная услуга сопровождения для маломобильных пассажиров. Сотрудники метрополитена могут сопровождать их во время поездки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на kyivmetrogram.

Сопровождение в метро Киева

Услуга сопровождения маломобильных пассажиров касается не только людей с травмами, но и родителей с детскими колясками, беременных женщин, а также всех, кому сложно передвигаться из-за проблем со здоровьем.

Начальник одной из станций киевского метро Владимир рассказал, что для того, чтобы воспользоваться соответствующей бесплатной услугой, необходимо позвонить по телефонам (044) 238-55-11 или 050-448-91-71 примерно за 1 час до запланированной поездки.

Если же вы уже находитесь на станции, можно попросить о сопровождении у дежурного по станции. Он посадит вас в поезд, передаст информацию через поездного диспетчера на соседнюю станцию, куда вы направляетесь. Там вас встретит другой дежурный по станции и поможет выйти из поезда и со станции.

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Кроме того, на каждой станции установлены информационные стенды, где, нажав кнопку "Помощь", можно сообщить, что вам требуется сопровождение. Дежурный по станции подойдет к вам и организует сопровождение.

Однако стоит помнить, что заранее заказать сопровождение можно в период с 8 до 20.

Если не получается обратиться заранее — просто обратитесь к сотруднику метрополитена непосредственно на станции, и вам обязательно помогут.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, с каким чемоданом нельзя спускаться в киевское метро. Небольшую ручную кладь или багаж необходимо перевозить в надежной упаковке. За превышение установленных ограничений пассажиру придется доплачивать.

Также Новини.LIVE писали, где расположена самая узкая станция метро в мире. После завершения строительства её скрывали в течение года. Станцию построили в рекордные сроки — всего за 3 месяца.

Киев метро общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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