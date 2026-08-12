Супровід у метро Києва: скільки коштує та хто має право скористатися

Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Деякі мешканці та гості столиці потребують додаткової допомоги. В метрополітені Києва передбачена безкоштовна послуга супроводу для маломобільних пасажирів. Працівники підземки можуть супроводити під час поїздки.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на kyivmetrogram.

Супровід у метро Києва

Послуга супроводу маломобільних пасажирів стосується не лише людей з травмами, а й батьків з дитячими візочками, жінок, які чекають на дитину, та кожного, кому складно пересуватися з через проблеми зі здоров'ям.

Начальник однієї зі станцій в метро Києва Володимир розповів, що для того, щоб скористатися відповідною безкоштовною послугою необхідно звернутися за телефонами (044) 238-55-11) або 050-448-91-71) орієнтовно за 1 годину до запланованої поїздки.

Якщо ж ви вже знаходитеся на станції, можна попросити про супровід у чергового по станції. Він посадить вас в поїзд, передасть інформацію через поїздного диспетчера на суміжну станцію, куди ви прямуєте. Там вас зустріне інший черговий по станції і допоможе вийти із потягу та станції.

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Крім того, на кожній станції розміщені інформаційні стенди, де натиснувши кнопку "Допомога", можна передати інформацію, що ви потребуєте супроводу. Черговий по станції до вас підійде і організує супровід.

Проте варто пам'ятати, що заздалегідь замовити супровід можна на час з 8 до 20.

Якщо не виходить звернутися завчасно — просто зверніться до працівника метрополітену безпосередньо на станції, і вам обов'язково допоможуть.

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