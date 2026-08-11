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Головна Економіка Поїздка Ховали від влади: де побудували найвужчу станцію метро у світі

Ховали від влади: де побудували найвужчу станцію метро у світі

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 08:35
Найвужча станція метро у світі: де побудована та чим унікальна
Станція метро "П’ята Романа" в Бухаресті. Фото:  youngpioneertours.com. Колаж: Новини.LIVE

Станція метро "Piata Romana" не схожа на жодну іншу станцію метро. Вона розташована в центрі румунського Бухареста під однойменною площею, що в перекладі означає "Римська площа". Особливістю цієї станції є те, що більшість її платформ мають ширину менше 1 метра і вона є найвужчою у світі.

Про це пише Young Pioneer Tours, передає Новини.LIVE.

Чим унікальна станція метро "Piata Romana" в Румунії

Бухарестське метро було відкрито 16 листопада 1979 року за рішенням колишнього комуністичного диктатора Румунії Ніколае Чаушеску.

Друга лінія метро (лінія М2) перебувала на стадії проєктування, і в 1985 році плани цієї лінії були продемонстровані дружині Ніколае — Елені Чаушеску.

Інженери не були надто здивовані критикою з боку дружини диктатора, яка, як неграмотна "науковиця", славилася тим, що висувала власні надумані теорії.

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Олена скаржилася, що робітничий клас і молодь Бухареста "почали товстіти", і "потрібно більше ходити пішки". Вона заявила, що "станцій занадто багато і треба зупинити їх будівництво".

Інженери проєкту метрополітену отримали наказ від Комуністичної партії виключити зі схеми принаймні одну станцію, що на той час було майже неможливо, оскільки запланованих станцій і так було небагато.

Команда вирішила виключити одну станцію, але лише на папері.  Таємне будівництво станції метро мало розпочатися у 1986 році, що підривало авторитет диктатора Румунії Ніколае Чаушеску та його дружини.

Робітники таємно готували територію поблизу площі Романа — вони звели довгі товсті стіни вздовж колій, щоб приховати роботи, що велися за ними.

Платформи, сходи та входи на поверхню були зведені повністю таємно, а всі роботи завершено в рекордний термін — лише 3 місяці.

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Станція метро "Piata Romana". Фото: youngpioneertours.com

Лінія М2 була офіційно відкрита 24 жовтня 1987 року. Потяги пролітали повз таємну станцію метро, не викликаючи жодних підозр протягом року. 

Зрештою, про таємну станцію стало відомо населенню і тисячі мешканців підписали петицію з вимогою її остаточно відкрити.

Товсті стіни вздовж колій були знесені, і таємну станцію офіційно відкрили 28 листопада 1988 року — за рік до того, як Ніколае та Елена Чаушеску були страчені власним народом під час Румунської революції та падіння комунізму в Румунії.

Раніше Новини.LIVE розповідали, де в Європі одна поїздка на метро коштує так само, як у Києві — 30 гривень. Підземка нараховує 13 станцій, які будували впродовж 18 років. На проєкт витратили понад три мільярди євро.

Також Новини.LIVE підрахували, де в Європі доведеться найбільше викласти за проїзний. Зокрема, разові квитки на міський транспорт в Берліні вартують 4 євро, а проїзний близько 114 євро. Найдорожче за поїздки доведеться сплатити у найстарішій підземці світу — 235 євро.

метро Європа громадський транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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