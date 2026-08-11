Самая узкая станция метро в мире: где она построена и чем уникальна

Станция метро "Piata Romana" в Бухаресте. Фото: youngpioneertours.com. Коллаж: Новини.LIVE

Станция метро "Piata Romana" не похожа ни на одну другую станцию метро. Она расположена в центре румынского Бухареста под одноименной площадью, что в переводе означает "Римская площадь". Особенностью этой станции является то, что большинство её платформ имеют ширину менее 1 метра, и она является самой узкой в мире.

Об этом пишет Young Pioneer Tours, передает Новини.LIVE.

Чем уникальна станция метро "Piata Romana" в Румынии

Бухарестское метро было открыто 16 ноября 1979 года по решению бывшего коммунистического диктатора Румынии Николае Чаушеску.

Вторая линия метро (линия М2) находилась на стадии проектирования, и в 1985 году планы этой линии были продемонстрированы супруге Николае — Елене Чаушеску.

Инженеры не были особо удивлены критикой со стороны супруги диктатора, которая, как неграмотная "учёная", славилась тем, что выдвигала собственные надуманные теории.

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Елена жаловалась, что рабочий класс и молодёжь Бухареста "начали толстеть", и "нужно больше ходить пешком". Она заявила, что «станций слишком много и нужно остановить их строительство».

Инженеры проекта метрополитена получили приказ от Коммунистической партии исключить из схемы по крайней мере одну станцию, что на тот момент было практически невозможно, поскольку запланированных станций и так было немного.

Команда решила исключить одну станцию, но только на бумаге. Тайное строительство станции метро должно было начаться в 1986 году, что подрывало авторитет румынского диктатора Николае Чаушеску и его жены.

Рабочие тайно готовили территорию вблизи площади Романа — они возвели длинные толстые стены вдоль путей, чтобы скрыть работы, проводившиеся за ними.

Платформы, лестницы и выходы на поверхность были построены совершенно тайно, а все работы завершены в рекордные сроки — всего за 3 месяца.

Станция метро "Piata Romana". Фото: youngpioneertours.com

Линия М2 была официально открыта 24 октября 1987 года. Поезда пролетали мимо секретной станции метро, не вызывая никаких подозрений в течение года.

В конце концов, о секретной станции стало известно населению, и тысячи жителей подписали петицию с требованием окончательно открыть её.

Толстые стены вдоль путей были снесены, и секретную станцию официально открыли 28 ноября 1988 года — за год до того, как Николае и Елена Чаушеску были казнены собственным народом во время Румынской революции и падения коммунизма в Румынии.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, где в Европе одна поездка на метро стоит столько же, сколько в Киеве — 30 гривен. Метрополитен насчитывает 13 станций, которые строились в течение 18 лет. На проект потратили более трех миллиардов евро.

Также Новини.LIVE подсчитали, где в Европе придется больше всего заплатить за проездной. В частности, разовые билеты на городской транспорт в Берлине стоят 4 евро, а проездной — около 114 евро. Дороже всего за поездки придется заплатить в старейшем метро мира — 235 евро.