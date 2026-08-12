Скандал с УЗ: пассажирка пожаловалась на обслуживание компании

Поезд Укрзализныци. Фото: Новини.LIVE

В разгар войны многие украинцы выбирают для поездок поезда Укрзализныци. Несмотря на тяжелые времена и постоянные атаки врага, перевозчик старается обеспечить надлежащий сервис. Однако усилия компании не всегда ценятся пассажирами.

Одна из пользовательниц yulia.skrypnykk в соцсети Threads пожаловалась на сервис Укрзализныци, передает Новини.LIVE.

Скандал из-за кофе в поездах Укрзализныци

Одна из пассажирок рассказала, что была очень возмущена отношением сотрудницы Укрзализныци. Она отметила, что оплатила кофе в приложении, однако проводница так ей и не подала напиток.

"Я зашла в поезд, отправление было в 23:44. В моем билете дополнительно оплачен напиток на выбор — я выбрала кофе. Сейчас я все еще нахожусь в поезде. Прошло уже почти час поездки, но кофе мне никто не приносит", — написала она.

Девушка пожаловалась, что поезд должен прибыть на ее станцию в 02:17, и чтобы успеть выпить кофе, ей пришлось искать сотрудницу УЗ.

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"Когда я открыла купе проводницы, там спал другой мужчина. Я не делала из этого никаких выводов и не собираюсь обсуждать личную жизнь вашей сотрудницы. Меня интересовало только одно — получить напиток, за который я уже заплатила", — добавила она.

https://www.threads.com/@yulia.skrypnykk/post/Db4GfmoCMFE

Пассажирка позвонила на горячую линию УЗ, после чего к ней подошла проводница. Женщина призналась, что была занята и складывала вещи, а затем принесла девушке растворимый кофе. Однако пассажирке не понравилось отношение проводницы.

"Проводница буквально протиснулась мимо меня (специально) в купе, молча поставила кофе на стол и ушла. Ни "извините", ни объяснений, ни нормального отношения к пассажиру", — добавила путешественница.

В УЗ подчеркнули, что тот факт, что в служебном купе находился другой член поездной бригады, точно не дает оснований делать какие-либо намеки в адрес проводницы, ведь это мог быть второй проводник или поездной электромеханик.

Перевозчик добавил, что поезд отбыл в 23:44, то есть уже после окончания установленного времени обслуживания горячими напитками. То есть проводница имела полное право вообще отказать девушке в подаче горячего напитка.

Мнения пользователей в комментариях разделились, однако большинство всё-таки встало на сторону сотрудницы УЗ. Под постом напомнили, что в разгар войны железная дорога работает на пределе своих возможностей — Россия постоянно уничтожает подвижной состав, работники устраняют последствия ударов в невыносимую жару, а проводники работают посменно после бессонных ночей, проведенных под обстрелами.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, на каких поездах украинцы могут бесплатно путешествовать в августе. Речь идет о программе "3000 км по Украине", действующей на внутренних рейсах в течение года. Больше всего маршрутов доступно в непиковый период — в январе-феврале.

Также Новини.LIVE писали, что Укрзализныця запустила новую услугу. В частности, на части рейсов пассажиры могут приобрести книгу при оформлении билета. Проводник выдаст её уже в поезде.