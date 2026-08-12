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Головна Економіка Поїздка Кава о 2-ій ночі: в мережі накинулись на пасажирку УЗ

Кава о 2-ій ночі: в мережі накинулись на пасажирку УЗ

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2026 15:30
Скандал із УЗ: пасажирка поскаржилася на сервіс компанії
Потяг Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE

В розпал війни багато українців обирають для поїздок потяги Укрзалізниці. Попри важкий час та постійні атаки ворога, перевізник намагається забезпечити належний сервіс. Проте зусилля компанії не завжди цінують пасажири. 

Одна з користувачок yulia.skrypnykk в соцмережі Threads поскаржилася на сервіс Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

Скандал через каву в потягах Укрзалізниці

Одна з пасажирок розповіла, що була дуже обурена ставленням працівниці Укрзалізниці. Вона зазначила, що оплатила каву в додатку, проте провідниця так їй і не подала напій. 

"Я зайшла в потяг, відправлення було о 23:44. У моєму квитку додатково оплачений напій на вибір - я обрала каву. Зараз я все ще перебуваю в потязі. Минув уже майже час поїздки, але каву мені ніхто не приносить", — написала вона.

Дівчина поскаржилася, що потяг має прибути на її станцію о 02:17, і щоб встигнути випити свій вона мала шукати працівницю УЗ.

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"Коли я відкрила купе провідниці, там спав інший чоловік. Я не робила з цього жодних висновків і не збираюся обговорювати особисте життя вашої працівниці. Мене цікавило лише одне — отримати напій, за який я вже заплатила", — додала вона.

https://www.threads.com/@yulia.skrypnykk/post/Db4GfmoCMFE

Пасажирка зателефонувала на гарячі лінію УЗ і після цього до неї підійшла провідниця. Жінка зізналась, що була зайнята та складала речі, згодом вона принесла дівчині розчинну каву. Проте пасажирці не сподобалося ставлення провідниці.

"Провідниця буквально протиснулася повз мене (спеціально) в купе, мовчки поставила каву на стіл і пішла. Ні "вибачте", ні пояснення, ні нормального ставлення до пасажира", — додала мандрівниця.

В УЗ підкреслили, що те, що службовому купе перебував інший член поїзної бригади, точно не дає підстав робити будь-які натяки щодо провідниці, адже це міг бути другий провідник або поїзний електромеханік.

Перевізник додав, що поїзд відправився о 23:44, тобто вже після завершення встановленого часу обслуговування гарячими напоями. Тобто провідниця мала повне право взагалі відмовити дівчині нести гарячий напій.

Думки користувачів в коментарях розділилися, проте більшість все-таки стала на бік працівниці УЗ. Під постом нагадали, що в розпал війни залізниця працює на піку своїх можливостей — Росія постійно знищує рухомий склад, працівники ліквідовують наслідки ударів у нестерпну спеку, а провідники прцюють на змінах після безсонних ночей після обстрілів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, на яких потягах українці можуть безплатно подорожувати в серпні. Йдеться про програму "3000 км Україною", що діє на внутрішні рейси протягом року. Найбільше маршрутів доступно у позапіковий період — в січні-лютому.

Також Новини.LIVE писали, Укрзалізниця запустила нову послугу. Зокрема, на частині рейсів пасажири можуть придбати книгу під час оформлення квитка. Провідник видасть її вже у потязі.

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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