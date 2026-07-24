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Главная Экономика Поездка Каждый должен знать: в УЗ прояснили все детали, касающиеся постельного белья

Каждый должен знать: в УЗ прояснили все детали, касающиеся постельного белья

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 14:32
Путешествие на поезде: в УЗ пояснили, кто обязан собирать и сдавать постельное белье
Постельный комплект УЗ. Фото: УЗ. Коллаж: Новини.LIVE

В поездах Укрзализныци, прибывающих рано утром, нередко можно заметить, что пассажиры стараются как можно больше поспать и не спешат сдавать постельное белье. При этом проводник нервничает, ведь такая, казалось бы, мелочь входит в его обязанности.

УЗ в соцсети Threads разъяснила все до мелочей относительно того, должны ли пассажиры самостоятельно собирать и сдавать свою грязную постель, передает Новини.LIVE.

Постельное белье в поездах УЗ

Один из пользователей сети поинтересовался у перевозчика, обязан ли пассажир самостоятельно сдавать постельное белье после окончания поездки.

В УЗ пояснили, что обязанности пассажиров прописаны в Правилах перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины.

Согласно Правилам, проводник должен собирать постельное белье пассажира за 30 минут до прибытия поезда. В компании пояснили, что сотрудник железной дороги не может и не будет силой забирать постельное белье с занятого места или требовать этого в приказном тоне, поэтому попросили относиться к этому с уважением.

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Нужно ли самому сдавать постельное белье проводнику УЗ. Фото: скриншот Threads

В УЗ обратились с просьбой к пассажирам проявлять взаимное уважение и немного заранее до прибытия поезда освободить свое место, чтобы проводник мог забрать постельное белье, либо аккуратно сложить его рядом.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как пассажирам Укрзализныци следует действовать во время эвакуации. В частности, нужно быть внимательным и слушать указания железнодорожников и проводников. Если услышите взрывы поблизости, лягте на землю лицом вниз, держите рот открытым, прикройте голову подручными предметами.

Ранее Новини.LIVE писали, за что могут оштрафовать в поезде Укрзализныци. Даже если билет стоит 200 гривен, нарушителю придется заплатить до 2 000 гривен. В частности, наказывается умышленное повреждение имущества железной дороги.

Укрзализныця поезда постельное белье
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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