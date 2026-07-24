Подорож потягом: в УЗ пояснили, хто має обов'язок збирати та здавати постіль

Постільний комплект УЗ. Фото: УЗ. Колаж: Новини.LIVE

У потягах Укрзалізниці, які прибувають рано, можна нерідко помітити, що пасажири намагаються якомога більше поспати та не поспішають здавати свою постіль. Водночас провідник нервує, адже така здавалось би дрібниця є частиною його обов'язків.

УЗ в соцмережі Threads розставила всі крапки над "і" щодо того, чи мають пасажири самостійно збирати та здавати свою брудну постіль, передає Новини.LIVE.

Постіль у потягах УЗ

Один з користувачів мережі поцікавився у перевізника, чи пасажир зобов'язаний самостійно здавати свою постіль після завершення поїздки.

В УЗ пояснили, що обов'язки мандрівників прописані у Правилах перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України.

Відповідно до Правил, провідник має збирати білизну пасажира за 30 хвилин до прибуття поїзда. В компанії пояснили, що працівник залізниці не може й не буде силоміць забирати білизну з зайнятого місця чи вимагати цього у наказовому тоні, а тому попросили ставитися з повагою.

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В УЗ звернулись з проханням до пасажирів проявляти взаємну повагу та трохи заздалегідь до прибуття потягу звільнити своє місце, щоб провідник міг забрати білизну, або ж акуратно складіть її поруч.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як пасажирам Укрзалізниці потрібно діяти під час евакуації. Зокрема, потрібно бути уважним та слухати вказівки залізничників та провідників. Якщо почуєте вибухи поблизу, ляжте на землю обличчям вниз, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами.

Раніше Новини.LIVE писали, за що можуть оштрафувати у потязі Укрзалізниці. Навіть якщо квиток коштує 200 гривень, порушника доведеться заплатити навіть 2 000 гривень. Зокрема, карається навмисне псування майна залізниці.