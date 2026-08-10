Porter Airlines экстренно развернула самолет: что натворил ребенок на борту

Ребёнок на борту самолёта Porter Airlines. Фото: Porter Airlines, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Рейс из западной Канады в Торонто был отменен из-за упрямства ребенка. Маленький пассажир отказывался сесть на место в самолете и пристегнуть ремень безопасности, из-за чего другим пассажирам пришлось срочно искать место для ночлега.

Об этом пишет The Independent, сообщает Новини.LIVE.

Инцидент в самолете Porter Airlines

В авиакомпании Porter Airlines сообщили, что рейс PD444 в четверг вечером уже покинул терминал аэропорта Виктории в Британской Колумбии и направлялся к взлетной полосе. Однако, несмотря на неоднократные попытки родителей и бортпроводников, не удалось пристегнуть ребенка, который стоял на сиденье.

Экипаж принял решение вернуться в терминал, поскольку самолет не мог безопасно взлететь.

Возвращение самолета к месту посадки, вывод родителей и ребенка, получение багажа и повторное оформление документов заняли много времени, и рейс не успел вылететь до закрытия взлетно-посадочной полосы в 00:30.

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У экипажа не осталось другого выбора, как попросить остальных пассажиров сойти с самолета. В конце концов, рейс вылетел в полдень следующего дня.

Пассажиры пожаловались на длительное ожидание и недостаток информации. Один из пассажиров отметил, что ребенок не вел себя плохо, а просто был напуган.

Другой пассажир отметил, что эта процедура длилась дольше, чем следовало бы, и пассажиры сошли с самолета в 23:30.

Согласно канадским авиационным нормам, во время руления, взлета и посадки каждый пассажир должен сидеть на своем месте с пристегнутым ремнем безопасности. В частности, исключений для маленьких детей не предусмотрено — их необходимо держать на руках или пристегнуть ремнями безопасности.

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