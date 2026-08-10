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Головна Економіка Поїздка Відома авіакомпанія розвернула літак через дитину: що сталось

Відома авіакомпанія розвернула літак через дитину: що сталось

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 13:30
Porter Airlines екстрено розвернула літак: що утнула дитина на борту
Дитина на борту літака Porter Airlines. Фото: Porter Airlines, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Рейс із західної Канади до Торонто було скасовано через впертість дитини. Маленький пасажир відмовлявся сісти на місце в літаку та пристебнути ремінь безпеки, через що іншим пасажирам довелося терміново шукати місце для ночівлі.

Про це пише The Independent, розповідає Новини.LIVE.

Інцидент в літаку Porter Airlines

В авіакомпанії Porter Airlines повідомили, що рейс PD444 у четвер ввечері вже покинув термінал аеропорту Вікторії в Британській Колумбії та прямував до злітної смуги. Проте попри неодноразові спроби батьків та бортпровідників, не вдалося пристебнути дитину, яка стояла на сидінні.

Екіпаж прийняв рішення повернутися до термінала, оскільки літак не міг безпечно злетіти.

Повернення літака до виходу на посадку, виведення батьків та дитини, отримання багажу та повторне оформлення документів зайняло багато часу і рейс не встиг вилетіти до закриття злітної смуги об 00:30.

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В екіпажу не залишилося іншого вибору, як попросити решту пасажирів зійти з літака. Зрештою, рейс вилетів у обід наступного дня.

Пасажири поскаржилися на тривале очікування та брак інформування. Один з мандрівників зазначив, що дитина не поводилася погано, а просто була налякана.

Інший пасажир зазначив, що ця процедура тривала довше, ніж мала б, і пасажири зійшли з літака о 23:30.

Згідно з канадськими авіаційними нормами, під час рулювання, зльоту та посадки кожен пасажир повинен сидіти на своєму місці з пристебнутим ременем безпеки. Зокрема, винятки для маленьких дітей не передбачаються — їх необхідно тримати на руках або пристебнутими ременями безпеки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що міжнародна рада аеропортів (ACI World) оприлюднила рейтинг найзавантаженіших аеропортів Європи. Переможець обслужив за 2025 рік 84,48 млн пасажирів. Список очолила країна, яка не входить до Євросоюзу.

Також Новини.LIVE писали, що в більшості аеропортів Іспанії було посилено перевірки. При виявленні порушень — мандрівнику можуть відмовити у в'їзді до країни. Обмеження будуть діяти щонайменше до 7 вересня.

авіарейси літак подорож
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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