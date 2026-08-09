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Главная Экономика Поездка Израиль готовит масштабную реформу общественного транспорта: что изменится для пассажиров

Израиль готовит масштабную реформу общественного транспорта: что изменится для пассажиров

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 20:35
Израиль проводит реформу общественного транспорта: какие изменения ждут пассажиров
Общественный транспорт в Израиле. Фото: Freepik, Pixabay. Коллаж: Новини.LIVE

Израиль готовится к одной из крупнейших реформ общественного транспорта. Власти страны планируют повысить качество автобусного и железнодорожного сообщения, сократить количество автомобилей на дорогах и сделать поездки для пассажиров более удобными.

Об этом сообщает Cursorinfo, передает Новини.LIVE.

Как изменится общественный транспорт в Израиле

Государство Израиль стремится усилить контроль за соблюдением расписания, качеством обслуживания и состоянием транспорта. В частности, будет оцениваться не только количество выполненных рейсов, но и уровень предоставляемых услуг.

Новая система мониторинга в режиме реального времени будет отслеживать движение автобусов и оперативно реагировать на задержки. Новый подход может существенно сократить задержки рейсов.

Также будут введены изменения в оплате проезда. Планировать маршрут, оплачивать поездки и получать информацию о движении автобусов и поездов пассажиры смогут в единой системе. При этом можно будет и дальше пользоваться карточкой "Рав-Кав" и оплачивать проезд через смартфон.

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Для общественного транспорта будут выделены отдельные полосы движения. Благодаря новому подходу автобусам не придется стоять в пробках, и время задержек существенно сократится.

Власти страны также планируют увеличить количество участков, где общественный транспорт будет иметь приоритет на светофорах.

Модернизация коснется и железной дороги. В частности, планируется продолжить электрификацию железных дорог и постепенно вводить новые поезда.

Кроме того, власти Израиля планируют упростить систему оплаты проезда, сохранив при этом льготы для студентов, пожилых людей, военнослужащих и других категорий пассажиров.

В настоящее время наблюдается нехватка водителей автобусов. Для решения этой проблемы планируется расширить программы подготовки кадров и привлечь новых сотрудников в отрасль.

Кроме того, будет развито транспортное сообщение в периферийных районах и населенных пунктах, где жители сталкиваются с ограниченным количеством маршрутов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, где в Европе придется больше всего заплатить за проездной. В частности, разовые билеты на городской транспорт в Берлине стоят 4 евро, а проездной — около 114 евро. Дороже всего за поездки придется заплатить в старейшем метро мира — 235 евро.

Также Новини.LIVE писали, сколько стоил общественный транспорт во Львове во второй половине XIX века. Тогда пассажиров развозили по делам фиакры и дрожки с лошадьми. Каждый житель имел возможность выбрать экипаж по своему кошельку.

Израиль транспорт автобусы
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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