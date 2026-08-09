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Головна Економіка Поїздка Ізраїль готує масштабну реформу громадського транспорту: що зміниться для пасажирів

Ізраїль готує масштабну реформу громадського транспорту: що зміниться для пасажирів

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2026 20:35
Ізраїль запроваджує реформу громадського транспорту: які зміни чекають на пасажирів
Громадський транспорт в Ізраїлі. Фото: Freepik, Pixabay. Колаж: Новини.LIVE

Ізраїль готується до однієї з найбільших реформ громадського транспорту. Влада країни планує підвищити якість автобусного та залізничного сполучення, зменшити кількість автомобілів на дорогах і зробити поїздки для пасажирів більш зручними.

Про це повідомляє Cursorinfo, передає Новини.LIVE.

Як зміниться громадський транспорт в Ізраїлі

Держава Ізраїль прагне посилити контроль за дотриманням розкладу, якістю обслуговування та станом транспорту. Зокрема, буде оцінюватися не лише кількість виконаних рейсів, а й рівень наданих послуг.

Нова система моніторингу в режимі реального часу буде відстежувати рух автобусів і оперативно реагувати на затримки. Новий підхід може суттєво скоротити затримки рейсів. 

Буду також запроваджені зміни в оплаті проїзду. Планувати маршрут, оплачувати поїздки та отримувати інформацію про рух автобусів і поїздів пасажири зможуть у єдиній системі. При цьому можна буде і далі користуватися карткою "Рав-Кав" та оплачувати проїзд у смартфоні.

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Для громадського транспорту буде виділено окремі смуги. Завдяки новому підходу автобусам не доведеться стояти у заторах і суттєво скоротитися час затримок.

Влада країни також планує збільшити кількість ділянок, де громадський транспорт матиме пріоритет на світлофорах.

Модернізацію зачепить і залізницю. Зокрема, планується продовжити електрифікацію залізниць та поступово вводити нові поїзди.

Також влада держави Ізраїль планує простити систему оплати проїзду, при цьому зберігши пільги для студентів, людей похилого віку, військовослужбовців та інших категорій пасажирів.

Нині бракує водіїв автобусів. Щоб подолати цю проблему, планується розширити програми підготовки кадрів та залучити нових співробітників до галузі.

Крім того, буле розвинено транспортне сполучення у периферійних районах та населених пунктах, де мешканці стикаються із обмеженою кількістю маршрутів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, де в Європі доведеться найбільше викласти за проїзний. Зокрема, разові квитки на міський транспорт в Берліні вартують 4 євро, а проїзний близько 114 євро. Найдорожче за поїздки доведеться сплатити у найстарішій підземці світу — 235 євро.

Також Новини.LIVE писали, скільки коштував громадський транспорт у Львові у в другій половині XIX століття. Тоді пасажирів розвозили у справах фіакри та дрожки із кіньми. Кожен житель мав можливість обрати екіпаж на свій гаманець. 

Ізраїль транспорт автобуси
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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