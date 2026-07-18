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Главная Экономика Поездка Им не следует так поступать: турист пожаловался на метро в КНДР

Им не следует так поступать: турист пожаловался на метро в КНДР

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 15:35
Метро в КНДР: иностранец удивился «шоу Трумэна» в изолированной стране
Метро в КНДР. Фото: travel2unlimited, скриншот. Коллаж: Новини.LIVE

Северная Корея остается самой изолированной страной в мире. Пересечь её границы могут только россияне и единичные иностранцы. Однако один из туристов показал станции метро в столице КНДР Пхеньяне.

Соответствующий ролик опубликовал пользователь therealestclipper в TikTok, передает Новини.LIVE.

Метро в Северной Корее

Путешественник показал одну из станций метро в столице Северной Кореи Пхеньяне. Сотрудники метро одеты в темно-синюю закрытую форму, а лица прикрывают медицинские маски.

Стены метро повсюду украшают портреты диктаторов страны и картинки, отражающие политику Трудовой партии КНДР. Корейцев по делам доставляют в красно-зеленых старых вагонах.

Иностранец рассказал, что у них не было возможности общаться с северокорейцами, которые находились в поезде, а для туристов выделили отдельные вагоны, в которые пассажирам запрещалось входить.

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"Выделять целый вагон только для нас, иностранцев, — это именно то, чего северокорейцам не следует делать. Особенно если они не хотят, чтобы каждый инфлюенсер, вернувшись домой, рассказывал об "эффекте Трумэна". Это просто выглядит нелепо", — отметил американец.

Он добавил, что работникам метро также дали указание оставлять ради них часть платформы свободной. В то же время корейцы вынуждены были ехать в переполненных и тесных вагонах.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине готовятся масштабные изменения в сфере льготного проезда. Предусматривается введение электронного билета для лиц, имеющих право на льготы, а транспортным перевозчикам планируют возмещать расходы на перевозку таких пассажиров.

Также Новини.LIVE писали, где в Европе придется больше всего заплатить за проездной. В частности, разовые билеты на городской транспорт в Берлине стоят 4 евро, а проездной — около 114 евро. Дороже всего за поездки придется заплатить в старейшем метро мира — 235 евро.

метро КНДР Северная Корея
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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