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Головна Економіка Поїздка Їм не слід цього робити: турист поскаржився на метро в КНДР

Їм не слід цього робити: турист поскаржився на метро в КНДР

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 15:35
Метро в КНДР: іноземець здивував "шоу Трумена" в ізольованій країні
Метро в КНДР. Фото: travel2unlimited, скриншот. Колаж: Новини.LIVE

Північна Корея залишається найізольованішою країною світу. Перетнути її кордони можуть лише росіяни та поодинокі іноземці. Проте один з туристів показав станції підземки у столиці КНДР Пхеньяні.

Відповідний ролик оприлюднив користувач therealestclipper в TikTok, передає Новини.LIVE.

Метро в Північній Кореї

Мандрівник показав одну зі станцій метро у столиці Північної Кореї Пхеньяні. Працівники підземки вдягнуті у темно-синю закриту форму, а обличчя прикривають медичні маски.

Стіни підземки всюди прикрашають портрети диктаторів країни та картинки, які відображають політику Трудової партії КНДР. Корейців у справах доставляють у червоно-зелених старих вагонах. 

Іноземець розповів, що вони не мали змоги спілкуватися з північнокорейцями, які були в поїзді і для туристів виділили окремі вагони, у які забороняли заходити пасажирам.

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"Звільняти цілий вагон лише для нас, іноземців, — це саме те, чого північнокорейцям не слід робити. Особливо якщо вони не хочуть, щоб кожен інфлюенсер, повернувшись додому, розповідав про "ефект Трумена". Це просто виглядає безглуздо", — зазначив американець.

Він додав, що працівникам підземки також дали вказівку тримати заради них частину платформи вільною. В той же час корейці вимушені були їхати у заповнених та тісних вагонах.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні готують масштабні зміни у сфері пільгового проїзду. Передбачається запровадження електронного квитка для осіб, які мають право на пільги, а транспортним перевізникам планують відшкодовувати витрати за перевезення таких пасажирів.

Також Новини.LIVE писали, де в Європі доведеться найбільше викласти за проїзний. Зокрема, разові квитки на міський транспорт в Берліні вартують 4 євро, а проїзний близько 114 євро. Найдорожче за поїздки доведеться сплатити у найстарішій підземці світу — 235 євро.

метро КНДР Північна Корея
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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