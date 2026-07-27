Пассажирам 5 популярных авиакомпаний придется платить больше

Пассажиры летят на самолете Lufthansa. Фото: Lufthansa, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Группа Lufthansa, в состав которой входят авиакомпании Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Discover Airlines, объявила об изменении порядка распределения мест в салоне. В связи с этим нововведением пассажирам придется платить больше.

Об этом пишет The Sun, передает Новини.LIVE.

Новые правила Lufthansa

Пассажирам Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Discover Airlines по-прежнему будет выделяться место при регистрации, но если они захотят его изменить — им теперь придется за это заплатить.

Новые правила распространяются на дальнемагистральные рейсы авиакомпании в классах "Эконом" и "Премиум-эконом".

Ранее пассажирам, не забронировавшим место заранее, при регистрации предоставлялось стандартное место, которое они могли затем по желанию бесплатно изменить.

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Новые правила уже действуют на некоторых рейсах на короткие и средние расстояния, а теперь будут распространяться и на билеты эконом-класса и премиум-эконом-класса на дальнемагистральных рейсах.

Стоимость смены места в самолете будет зависеть от ряда различных факторов, в частности от маршрута полета и пункта вылета. По данным Travel Mole, смена стандартного места в эконом-классе на многих межконтинентальных маршрутах авиакомпаний Austrian, Brussels Airlines и Lufthansa может стоить от 25 до 45 евро.

В авиакомпании пояснили, что это изменение было введено для того, чтобы сделать тарифы "более прозрачными", благодаря чему путешественники будут платить только за те услуги, которые они желают получить.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Emirates оснастит места в экономклассе уникальными подголовниками. Они способны поддерживать голову пассажира с помощью спинки и гибких крыльев с обеих сторон, предотвращая её покачивание из стороны в сторону. Такой фишки нет ни у одной другой авиакомпании.

Также Новини.LIVE писали, что Международный совет аэропортов (ACI World) обнародовал рейтинг самых загруженных аэропортов Европы. Лидер рейтинга обслужил за 2025 год 84,48 млн пассажиров. Список возглавила страна, не входящая в Евросоюз.