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Головна Економіка Поїздка Доплата за комфорт: з пасажирів 5 авіакомпаній Європи стягуватимуть новий збір

Доплата за комфорт: з пасажирів 5 авіакомпаній Європи стягуватимуть новий збір

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 15:35
Пасажирам 5 популярних авіакомпаній доведеться платити більше
Пасажири мандрують літаком Lufthansa. Фото: Lufthansa, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Група Lufthansa, до складу якої входять авіакомпанії Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines та Discover Airlines, оголосила про зміну порядку розподілу місць у салоні. Через нововведення пасажирам доведеться платити більше.

Про це пише The Sun, передає Новини.LIVE

Нові правила Lufthansa

Пасажирам Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines та Discover Airlines і надалі буде виділятися місце під час реєстрації, але якщо вони захочуть його змінити — їм тепер доведеться за це заплатити.

Нові правила поширюються на далекомагістральні рейси авіакомпанії в класах "Економ" та "Преміум-економ".

Раніше пасажирам, які не забронювали місце заздалегідь, під час реєстрації надавали стандартне місце, яке вони могли потім за бажанням безкоштовно змінити.

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Нові правила вже діють на деяких рейсах на короткі та середні відстані,  а тепер ще й поширюватимуться на квитки економ-класу та преміум-економ-класу на далекомагістральних рейсах.

Вартість зміни місця в літаку залежатиме від низки різних факторів, зокрема від маршруту польоту та пункту вильоту. За даними Travel Mole, зміна стандартного місця в економкласі на багатьох міжконтинентальних маршрутах авіакомпаній Austrian, Brussels Airlines та Lufthansa може коштувати від 25 євро до 45 євро.

В авіакомпанії пояснили, що ця зміна була запроваджена для того, щоб зробити тарифи "більш прозорими", завдяки чому мандрівники платитимуть лише за ті послуги, які вони бажають отримати.

Раніше Новини.LIVE розповідали, Emirates облаштує місця в економкласі унікальними підголівниками. Вони здатні підтримувати голову пасажира за допомогою спинки та гнучких крил з обох боків, запобігаючи її хитанню з боку в бік. Такої фішки немає у жодної іншої авіакомпанії.

Також Новини.LIVE писали, що міжнародна рада аеропортів (ACI World) оприлюднила рейтинг найзавантаженіших аеропортів Європи. Переможець обслужив за 2025 рік 84,48 млн пасажирів. Список очолила країна, яка не входить до Євросоюзу.

авіарейси літак Європа
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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